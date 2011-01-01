Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО

Подразделение создано в селе Найфельд, оно будет прикрывать от пожаров около 1300 жителей трех населенных пунктов - Найфельд, Русская Поляна и Петровка. Ранее приходилось рассчитывать только на помощь профессиональных огнеборцев из Биробиджана.

Открылся пост благодаря федеральной субсидии в размере 1 млн рублей, полученной общественным учреждением «Добровольная пожарная охрана ЕАО» по итогам конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций.

В открытии нового поста принял участие губернатор области Александр Левинталь. Он отметил, что открытие таких объектов очень важно не только для Найфельда, но и расположенных вблизи населенных пунктов.

- Только в текущем году добровольные пожарные автономии ликвидировали 96 возгораний. Помощь добровольцев очень важна – они находятся на местах и первыми локализуют пожар, не дают ему разгореться. Это спасает жизни и имущество людей. К тому же новый пост открывается очень своевременно – в преддверии пожароопасного сезона. Мы стараемся развивать институт старост, эти те же добровольцы, они помогают выявлять пожары, вовремя информировать о них службу МЧС. Кроме того, выделяем областные средства на поддержку добровольных пожарных, участвующих в тушении возгораний, – отметил глава региона.

На новом посту в с. Найфельд зарегистрировано 10 добровольных пожарных. У них на вооружении - автомобиль АРС-14, приспособленный для целей пожаротушения. Добровольцы будут помогать профессиональным пожарным проводить профилактику пожаров и их тушение.

По словам начальника Главного управления МЧС России по ЕАО Романа Бойко, работа по повышению уровня пожарной безопасности в регионе ведется системно, на постоянной основе.

- Недавно мы открыли пост в Хинганске, теперь в Найфельде. Для пожарного автомобиля здесь построен теплый бокс, чтобы в любое время года машина была заправлена водой и готова к выезду на тушение пожара. Открытию поста предшествовала постоянная целенаправленная работа по реализации приоритетных направлений комплексной безопасности в Еврейской автономной области, – добавил главный спасатель региона.

Как отметила глава поселения Наталья Язвенко, на территории создана и активно работает добровольная пожарная дружина.

- Радостно, что в эти ряды вступают не только молодые люди, но девушки и женщины. Они приходят на помощь первыми, еще до того, как придет пожарная машина, и не допускают, чтобы пришла беда Два года назад в селах Петровка и Русская Поляна появились старосты, - сказала глава поселения. Лучшие добровольцы за активную помощь в обеспечении пожарной безопасности были отмечены Благодарственными письмами муниципалитета.

В настоящее время на территории области функционирует 33 территориальных подразделения ДПО, в состав которых входит 265 человек. В поселениях области находится 20 единиц пожарной и 21 единица приспособленной для целей пожаротушения техники, 54 пожарных мотопомп и 115 ранцевых лесных огнетушителей. Возрождение добровольной пожарной охраны в регионах России началось в 2011 году с подписания Президентом РФ В.В. Путиным 6 мая 2011 года Федерального закон № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

Правительство области поддерживает развитие добровольчества в деле защиты населенных пунктов региона от пожаров. В этом году общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана ЕАО» стала победителем областного конкурса общественных инициатив в социальной сфере. Организация вышла на конкурс с проектом «Развитие молодежных формирований добровольной пожарной охраны ЕАО». На бюджетные средства уже приобретены 10 уголков противопожарной безопасности для мест массового пребывания людей, более 1000 противопожарных памяток для профилактической работы добровольцев из числа молодежи совместно с пожарными инспекторами. Также приобретены 10 ранцевых лесных огнетушителей для предотвращения природных пожаров, 10 поисково-спасательных фонарей, они переданы в подразделения молодежной пожарной охраны, молодые добровольцы их уже освоили. Кроме того, на безвозмездной основе обучены 50 молодых добровольцев.