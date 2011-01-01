Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ОКТ, 09:28 МСК
USD (ЦБ)    66,4032
EUR (ЦБ)    76,2110

10 ОКТ, 09:28 МСК
USD (ЦБ)    66,4032
EUR (ЦБ)    76,2110

Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО

Окт 10
Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ
Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО
Подразделение создано в селе Найфельд, оно будет прикрывать от пожаров около 1300 жителей трех населенных пунктов - Найфельд, Русская Поляна и Петровка. Ранее приходилось рассчитывать только на помощь профессиональных огнеборцев из Биробиджана.

Открылся пост благодаря федеральной субсидии в размере 1 млн рублей, полученной общественным учреждением «Добровольная пожарная охрана ЕАО» по итогам конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций.

В открытии нового поста принял участие губернатор области Александр Левинталь. Он отметил, что открытие таких объектов очень важно не только для Найфельда, но и расположенных вблизи населенных пунктов.

- Только в текущем году добровольные пожарные автономии ликвидировали 96 возгораний. Помощь добровольцев очень важна – они находятся на местах и первыми локализуют пожар, не дают ему разгореться. Это спасает жизни и имущество людей. К тому же новый пост открывается очень своевременно – в преддверии пожароопасного сезона. Мы стараемся развивать институт старост, эти те же добровольцы, они помогают выявлять пожары, вовремя информировать о них службу МЧС. Кроме того, выделяем областные средства на поддержку добровольных пожарных, участвующих в тушении возгораний, – отметил глава региона.

На новом посту в с. Найфельд зарегистрировано 10 добровольных пожарных. У них на вооружении - автомобиль АРС-14, приспособленный для целей пожаротушения. Добровольцы будут помогать профессиональным пожарным проводить профилактику пожаров и их тушение.

По словам начальника Главного управления МЧС России по ЕАО Романа Бойко, работа по повышению уровня пожарной безопасности в регионе ведется системно, на постоянной основе.

- Недавно мы открыли пост в Хинганске, теперь в Найфельде. Для пожарного автомобиля здесь построен теплый бокс, чтобы в любое время года машина была заправлена водой и готова к выезду на тушение пожара. Открытию поста предшествовала постоянная целенаправленная работа по реализации приоритетных направлений комплексной безопасности в Еврейской автономной области, – добавил главный спасатель региона.

Как отметила глава поселения Наталья Язвенко, на территории создана и активно работает добровольная пожарная дружина.

- Радостно, что в эти ряды вступают не только молодые люди, но девушки и женщины. Они приходят на помощь первыми, еще до того, как придет пожарная машина, и не допускают, чтобы пришла беда Два года назад в селах Петровка и Русская Поляна появились старосты, - сказала глава поселения. Лучшие добровольцы за активную помощь в обеспечении пожарной безопасности были отмечены Благодарственными письмами муниципалитета.

В настоящее время на территории области функционирует 33 территориальных подразделения ДПО, в состав которых входит 265 человек. В поселениях области находится 20 единиц пожарной и 21 единица приспособленной для целей пожаротушения техники, 54 пожарных мотопомп и 115 ранцевых лесных огнетушителей. Возрождение добровольной пожарной охраны в регионах России началось в 2011 году с подписания Президентом РФ В.В. Путиным 6 мая 2011 года Федерального закон № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

Правительство области поддерживает развитие добровольчества в деле защиты населенных пунктов региона от пожаров. В этом году общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана ЕАО» стала победителем областного конкурса общественных инициатив в социальной сфере. Организация вышла на конкурс с проектом «Развитие молодежных формирований добровольной пожарной охраны ЕАО». На бюджетные средства уже приобретены 10 уголков противопожарной безопасности для мест массового пребывания людей, более 1000 противопожарных памяток для профилактической работы добровольцев из числа молодежи совместно с пожарными инспекторами. Также приобретены 10 ранцевых лесных огнетушителей для предотвращения природных пожаров, 10 поисково-спасательных фонарей, они переданы в подразделения молодежной пожарной охраны, молодые добровольцы их уже освоили. Кроме того, на безвозмездной основе обучены 50 молодых добровольцев.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Еврейская автономная область:
4 Окт:
26 Сен:
26 Сен:
Дальневосточный федеральный округ:
25 Сен:
25 Сен:
12 Сен:
РОССИЯ:
10 Окт:
9 Окт:
9 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай
Экономика

Узнай, страна

Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО

Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО

Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю

Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю

Для визитов в Приморье оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей

Для визитов в Приморье оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей

В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея

В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея

Новости СМИ

Новости дня

09:04 Федерика Могерини объявила ЕС «культурной сверхдержавой» Федерика Могерини объявила ЕС «культурной сверхдержавой»
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
08:25 Япония заявила России о протесте из-за стрельб на южных Курилах Япония заявила России о протесте из-за стрельб на южных Курилах
07:44 Аэропорт Якутска открыли на вылет самолетов Аэропорт Якутска открыли на вылет самолетов
07:34 С 1 января 2019 года в России отключат аналоговое вещание федеральных каналов С 1 января 2019 года в России отключат аналоговое вещание федеральных каналов
07:14 Ученые создали тест для выявления риска ишемической болезни сердца в раннем возрасте Ученые создали тест для выявления риска ишемической болезни сердца в раннем возрасте
06:51 Председатель КС рассказал о недостатках Конституции РФ Председатель КС рассказал о недостатках Конституции РФ
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
06:30 По делу об убийстве болгарского журналиста арестовали еще одного подозреваемого По делу об убийстве болгарского журналиста арестовали еще одного подозреваемого

Узнай, страна!

08:53 Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
00:41 Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю
09 ОКТ, 18:53 Для визитов в Приморье оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей Для визитов в Приморье оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей
09 ОКТ, 18:38 В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея
09 ОКТ, 06:02 Омскому бизнесу расскажут про экономику будущего Омскому бизнесу расскажут про экономику будущего
08 ОКТ, 13:57 Тамбовские предприятия готовы трудоустроить граждан пенсионного возраста Тамбовские предприятия готовы трудоустроить граждан пенсионного возраста
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
05 ОКТ, 11:55 В Курской области насчитывается 3971 географический объект В Курской области насчитывается 3971 географический объект

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter