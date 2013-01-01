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Новый гастрономический бренд Тамбовской области признан лучшим туристическим сувениром России

Окт 29
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Новый гастрономический бренд Тамбовской области признан лучшим туристическим сувениром России

Новый гастрономический бренд Тамбовской области – сыр «Мичурнский» - получил Гран-при на Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» - 2018. Награждение победителей состоялось 27 ноября в Нижнем Новгороде.
Новый гастрономический бренд Тамбовской области – сыр «Мичурнский» - получил Гран-при на Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» - 2018. Награждение победителей состоялось 27 ноября в Нижнем Новгороде.

Конкурс «Туристический сувенир» проводится в целях развития рынка отечественной туристической сувенирной продукции для увеличения ассортимента и улучшения качества сувенирной продукции, сочетающей традиции и историко-культурные ценности территорий страны. В этом году за звание лучших в разных номинациях боролись более 300 проектов из 41 региона России. Сыр «Мичуринский», произведенный в ООО Маслозавод «Дружба» под брендом «Мичурино Молоко», получил Гран-при в номинации «Еда» и признан лучшим в России продуктом в рамках конкурса «Туристический сувенир-2018».

Тамбовщина всегда славилась вкусными натуральными продуктами. На современных производствах появляются новые бренды, органично дополняющие фирменную линейку картофеля, яблок, окорока, меда. Новый гастрономический бренд региона – сыр «Мичуринский» уже завоевал популярность у поклонников натуральных продуктов и гурманов. Высокое качество мичуринской продукции подтверждают и эксперты. На агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» Маслозавод «Дружба» получил золотую медаль в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции».

Отметим, что гастрономический туризм - одно из быстрорастущих направлений в регионе. По данным ТурСтата, сегодня Тамбовщина входит в топ-15 субъектов страны, куда с удовольствием едут путешественники для знакомства с регионом через гастрономию, местную кухню и кулинарные мастер-классы. Тамбовские бренды не первый раз получают признание на всероссийском уровне. В предыдущие годы Гран-при конкурса «Туристический сувенир» получали мичуринская «Неженка» - яблочное пюре со сливками и сладкосливочное масло в бочонке от Бондарского сыродельного завода.

- Мы приглашаем к себе за столы в кафе и рестораны гостей из всех городов и весей! Для этого есть все основания. Нам удалось возродить традиционные и создать новые тамбовские бренды. Сегодня мы сосредоточены на большой и серьезной задаче - обеспечить страну здоровыми продуктами питания и лучшими технологиями их производства во имя сбережения и укрепления здоровья нации! – говорит губернатор Александр Никитин.



 
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