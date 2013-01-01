Новый гастрономический бренд Тамбовской области признан лучшим туристическим сувениром России



Новый гастрономический бренд Тамбовской области – сыр «Мичурнский» - получил Гран-при на Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» - 2018. Награждение победителей состоялось 27 ноября в Нижнем Новгороде.

Новый гастрономический бренд Тамбовской области – сыр «Мичурнский» - получил Гран-при на Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» - 2018. Награждение победителей состоялось 27 ноября в Нижнем Новгороде.

Конкурс «Туристический сувенир» проводится в целях развития рынка отечественной туристической сувенирной продукции для увеличения ассортимента и улучшения качества сувенирной продукции, сочетающей традиции и историко-культурные ценности территорий страны. В этом году за звание лучших в разных номинациях боролись более 300 проектов из 41 региона России. Сыр «Мичуринский», произведенный в ООО Маслозавод «Дружба» под брендом «Мичурино Молоко», получил Гран-при в номинации «Еда» и признан лучшим в России продуктом в рамках конкурса «Туристический сувенир-2018».

Тамбовщина всегда славилась вкусными натуральными продуктами. На современных производствах появляются новые бренды, органично дополняющие фирменную линейку картофеля, яблок, окорока, меда. Новый гастрономический бренд региона – сыр «Мичуринский» уже завоевал популярность у поклонников натуральных продуктов и гурманов. Высокое качество мичуринской продукции подтверждают и эксперты. На агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» Маслозавод «Дружба» получил золотую медаль в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции».

Отметим, что гастрономический туризм - одно из быстрорастущих направлений в регионе. По данным ТурСтата, сегодня Тамбовщина входит в топ-15 субъектов страны, куда с удовольствием едут путешественники для знакомства с регионом через гастрономию, местную кухню и кулинарные мастер-классы. Тамбовские бренды не первый раз получают признание на всероссийском уровне. В предыдущие годы Гран-при конкурса «Туристический сувенир» получали мичуринская «Неженка» - яблочное пюре со сливками и сладкосливочное масло в бочонке от Бондарского сыродельного завода.

- Мы приглашаем к себе за столы в кафе и рестораны гостей из всех городов и весей! Для этого есть все основания. Нам удалось возродить традиционные и создать новые тамбовские бренды. Сегодня мы сосредоточены на большой и серьезной задаче - обеспечить страну здоровыми продуктами питания и лучшими технологиями их производства во имя сбережения и укрепления здоровья нации! – говорит губернатор Александр Никитин.