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ИЗМИР

Новый «янтарный» резидент появился в особой экономической зоне Калининградской области

Июн 15
Москва Центральный федеральный округ
Новый «янтарный» резидент появился в особой экономической зоне Калининградской области

Компания «АмберТим» планирует создать крупное производство ювелирных изделий и сувениров с использованием янтаря
По информации регионального министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области компания «АмберТим» планирует вложить в производство 56 млн. рублей и создать более 140 новых рабочих мест. Производственные цеха разместятся в промышленной зоне на Правой Набережной Калининграда. Годовой объем производства оценивается в три тонны ювелирных изделий из золота и серебра, до полутора тонн бижутерии, около трёх тонн сувенирных изделий с янтарем и полуфабрикатов из янтаря.

Инвестпроект предусматривает создание высокотехнологичного производства полного цикла с использованием наиболее эффективных видов оборудования и технологических процессов. Высокий уровень автоматизации производства обеспечит высокие конкурентные преимущества предприятия и более высокий уровень налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

С этого года региональные власти «перезагрузили» закон об особой экономической зоне: помимо налоговых льгот, новые резиденты смогут воспользоваться возможностью в несколько раз снизить страховые взносы. И это сработало - за январь-май 2018 года статус резидента калининградской ОЭЗ получили 33 проекта, в то время как за весь 2017 год – 27 проектов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов на пленарном заседании третьего международного янтарного форума Amberforum-2018, который в этом году прошел в Светлогорске и собрал более тысячи участников из десяти стран. Мероприятия форума, в том числе аукцион крупных и уникальных самородков янтаря, посетили более пяти тысяч гостей.

Amberforum-2018 организован АО «Калининградский янтарный комбинат» при поддержке госкорпорации «Ростех» и правительства Калининградской области.

В Калининградской области сосредоточен практически весь известный мировой сырьевой потенциал янтаря. Более 95 процентов запасов янтаря, учтенных государственным балансом полезных ископаемых РФ, локализовано в месторождениях, право пользования которыми принадлежит Калининградскому янтарному комбинату. В 2017 году здесь добыли 450 тонн янтаря-сырца - рекордный объем за последние сорок лет.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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