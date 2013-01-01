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"Новгородский аграрий" стал одинм из лучших в стране

Ноя 27
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
"Новгородский аграрий" стал одинм из лучших в стране
Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства Новгородской области, в числе лучших сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Новгородский аграрий», который объединяет 12 крестьянско-фермерских хозяйств Новгородского района. Председатель кооператива Денис Павлюк. Сегодня получил серебряную медаль из рук губернатора. Агентство развития Новгородской области поздравляет Дениса Петровича с заслуженной наградой и желает дальнейшего процветания!

Стоит отметить, что конкурс ежегодно проводится минсельхозом РФ в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Минсельхоз Новгородской области представил документы в трех номинациях: «За вклад органов управления АПК субъекта РФ в развитие малых форм хозяйствования», «Лучший сельскохозяйствованный потребительский кооператив» и «Лучший информационно-консультационный центр». Все эти проекты удостоены Серебряной Медали Минсельхоза Российской федерации.

Надо отметить, что в каждой номинации было 30-40 и даже 50 заявок. Новгородские конкурсанты вошли в пятерку лидеров страны! Это - высокая оценка работы коллектива министерства сельского хозяйства Новгородской области и его подведомственных учреждений.



 
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