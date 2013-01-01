Новгородские предприниматели прошли в финал акселератора фонда поддержки социальных проектов

Сразу четыре новгородских проекта эксперты признали одними из лучших в стране

Четверо предпринимателей из Новгородской области вошли в число лучших по итогам третьей акселерационной программы Фонда поддержки социальных проектов. Об этом сообщили в представительстве Агентства стратегических инициатив в Новгородской области.

В финал прошли: компания «Простор», популяризирующая здоровый образ жизни и предоставляющая услуги для активного отдыха; частный детский сад Kinderland, воспитанники которого занимаются музыкой, лего-конструированием, театральным мастерством и с трех лет по авторской программе изучают английский язык; команда проекта «Куклина одёжка» - это интернет-магазин авторской детской и кукольной одежды; проект «Берёста», авторы которого поддерживают традиционное берестяное производство и предоставляют рабочие места для людей с проблемами слуха.

19 декабря в Москве прошел суперфинал. На нем самые достойные финалисты презентовали свои проекты перед инвесторами, представителями корпораций и банков. В их числе – команда проекта «Берёста» из поселка Шимск Новгородской области.

Директор Фонда поддержки социальных проектов Евгения Шохина напомнила, что выпускники акселератора могут рассчитывать на льготное финансирование - беззалоговые займы в размере от 500 тыс. рублей до 10 млн рублей на срок до трех лет под 6,5 % годовых.

Добавим, на участие в акселерационной программе претендовали 189 проектов со всей страны. После очного отбора 50 предпринимателей были приняты в акселератор. И только самые лучшие, проработанные проекты прошли в финал.

За время участия в интенсивной акселерационной программе предприниматели разрабатывали маркетинговые стратегии, занимались планированием, проходили курсы по продвижению и привлечению финансирования. Двухмесячное обучение вели эксперты в области социального предпринимательства. Они помогали предпринимателям сделать их бизнес более рентабельным. Как отметила на суперфинале Евгения Шохина, выручка проектов участников акселератора после обучения в среднем вырастает в два раза.

на фото финалисты акселератора. снимок с https://asi.ru/news/102014/

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