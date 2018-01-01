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НОВГОРОДЦЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ»

Ноя 8
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
НОВГОРОДЦЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ»
От команды федеральной программы «Ты-предприниматель» пришла отличная новость. По результатам заочного отбора Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в финал вышли два новгородца – Антон Егоров и Константин Харламов. Напомним, в середине октября эти молодые люди победили в региональном этапе конкурса в номинациях «Производство» и «Инновационное предприятие».

Антона Егорова и его супругу Юлию Козину к открытию бизнеса сподвиг ремонт в собственной квартире. Паре захотелось кирпичную стену в кухне, но подходящих материалов в магазинах не нашлось. Пришлось брать все в свои руки. Антон сделал гипсовую плитку, точно повторяющую фактуру кирпича и натурального камня. Самодельная кухня приглянулась многим друзьям, которые и стали первыми клиентами. А спустя некоторое время сарафанное радио разнесло весть о мастерстве Антона и Юлии по всему Великому Новгороду. В 2017 году Антон зарегистрировал ИП и получил субсидию от Новгородского центра занятости на открытие бизнеса. На эти средства были приобретены новые формы и оборудование для покраски плитки. В феврале 2018 года Егоров подписал первый дилерский договор со строительным шоу-румом, а в июле – вышел на рынок города Боровичи. Сегодня Антон и Юлия работают с пятью дилерами и несколькими дизайнерами. С сентября ребята развивают новое направление – производят предметы декора из бетона.

Компания Константина Харламова специализируется на продаже, установке и комплексном обслуживании профессиональных систем видеонаблюдения, поставляет оборудование для создания охранно-пожарных систем. Фирма Константина выступает подрядчиком многих крупных заказчиков. Сотрудники компании устанавливают системы автоматизации на нефтепроводы, позволяющие собирать данные с территории страны в одну диспетчерскую, что существенно экономит ресурсы. В команде Константина есть специалисты, которые строят современные линии электропередач, создают системы интеллектуального видеонаблюдения, позволяющие распознавать объекты, лица, номера машин. Стоит отметить, что Харламов один из тех, кто ратует за открытие в НовГУ кафедры «Электроэнергетика».

Впереди у Антона Егорова и Константина Харламова собеседование с жюри конкурса «Молодой предприниматель России», которое состоится в Москве 22 ноября.

© Министерство инвестиционной политики Новгородской области, 2018г.

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