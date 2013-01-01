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Новые гастрономические праздники пройдут в Тамбовской области в 2019 году

Дек 12
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Новые гастрономические праздники пройдут в Тамбовской области в 2019 году

В Национальный календарь событий на 2019 год вошло намного больше тамбовских праздников и фестивалей, чем раньше. Заметно обновился гастрономический раздел календаря, его украсили новые праздники, которые проводят в разных уголках Тамбовщины.
«Пичаевская тыква», «Мордовская каша», «Шушпанская щука» и другие интересные мероприятия наряду с уже известными претендуют на звание «Лучшее событие года» и участвуют в народном голосовании.

Губернатор Александр Никитин поставил задачу перед муниципалитетами развивать и продвигать такие события, которые станут изюминкой и визитной карточкой населенного пункта, привлекут в регион туристов. И многие районы активно включились в эту работу. Так, в Мордовском районе есть традиция встречать гостей не только хлебом-солью, но и угощать их кашей. Так и появилась идея проведения гастрономического фестиваля «Мордовская каша». В новом году он состоится в июне. Фестиваль богат на развлечения и угощения. Для гостей здесь готовят каши по старинным и современным рецептам. В фестивале участвуют как профессиональные повара, у которых можно поучиться мастерству варения каши, так и любители. Кульминацией праздника, конечно, является приготовление каши в большом котле. Кроме гастрономической части предусмотрена большая культурная программа: мастер-классы по изготовлению игрушек из крупы, ярмарка, праздничный концерт, спортивные состязания и экскурсии в знаменитый Михаило-Архангельский храм и к Громовому колодцу.

Пичаевский район - сельскохозяйственный край. Сбор урожая здесь всегда отмечали широко. И именно в Пичаевском районе выращивают самые большие на Тамбовщине тыквы. Праздник, посвященный этому овощу, проведут в сентябре. Современный фестиваль тыквы станет площадкой для презентации талантов и умений, гастрономических изысков и мастерства. Гости увидят самую большую тыкву района, отведают кашу и всевозможные угощения из этого овоща, смогут погулять по ярмарке и принять участие в кулинарном мастер-классе.

А знаменитая Шушпань, прославившая Староюрьевский район небывалыми уловами, дала начало празднику «Шушпанская щука». В этом году его с успехом провели впервые и решили сделать традиционным. Фестиваль проходит в июле два дня: сначала - рыболовные соревнования, во второй день в парке села начинаются праздничные гуляния. Ароматную уху для гостей варят в огромном казане вместимостью более 220 литров. А в гастрономических рядах представлены рыбные блюда на любой вкус: копченая рыба, жареная, приготовленная на гриле. Тематические выставки, мастер-классы, фотозоны, выступление артистов делают праздник интересным для детей и взрослых.

Со страниц главного событийного интернет-вестника страны можно узнать еще о многих вкусных достопримечательностях Тамбовщины: «Вишневарово», «Кукарекино», уже знаменитом фестивале «Тамбовская картошка» и других. Тамбовчане могут поддержать свои любимые праздники и фестивали в народном голосовании на звание «Лучшее событие года». Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать Тамбовскую область и нажать кнопку «нравится» в специальном блоке под фотогалерей. Голосование продлится до 14 декабря. Выбрать можно сразу несколько событий.

Фото: Национальный календарь событий



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
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