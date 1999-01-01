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Пенсионная реформа

Новая школа на проспекте Дериглазова – долгожданный подарок курянам к Дню знаний

Сен 4
Курская область Центральный федеральный округ
Новая школа на проспекте Дериглазова – долгожданный подарок курянам к Дню знаний

На торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года и открытию школы №61, было многолюдно и радостно. Поздравить ребят и учителей с этими событиями приехал губернатор Александр Михайлов и другие почетные гости. С сегодняшнего дня здесь будет обучаться 1000 детей, проживающих в новом и быстро развивающемся микрорайоне города – Северном.
- Каждая новая школа – это ещё один шаг на пути совершенствования системы образования, выполнения указов президента России и повышения качества жизни курян. Учебное заведение, которые открывается сегодня, отвечает всем современным стандартам, и, в соответствии с концепцией цифровой школы, оснащена самыми передовыми средствами обучения и воспитания, - подчеркнул глава региона, поздравляя всех собравшихся с замечательным событием.

Нет сомнения, что это учебное заведение станет не только местом обучения и духовно-нравственного развития юных курян, но и социальным, физкультурно-спортивным центром нового микрорайона. Здесь будут работать три спортивных зала, бассейн, библиотека с читальным залом, актовый зал с кинозалом, столовая на 300 мест, медицинская комната, стоматологический кабинет, спортивная площадка с тренажерами и минифутбольным полем, зал хореографии. Учебный процесс обеспечат цифровые лаборатории, мобильные компьютерные и лингафонные классы, профильный инженерно-технологический класс, лаборатория 3 D моделирования. Кроме того, здесь предусмотрено все необходимое для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. На строительство и закупку оборудования в общей сложности израсходовано более 900 млн рублей.

Глава региона особо подчеркнул, что новая школа была возведена главным застройщиком поселка - КПД им. А.Ф. Дериглазова, для которого основным приоритетом в работе стало не просто строительство жилья, а создание полноценной инфраструктуры для жителей. В микрорайоне уже работают несколько детских садов, а впереди - строительство еще одной школы, дошкольных учреждений, взрослой и детской поликлиник и целого ряда других объектов.

Несомненно, что душа каждой школы – ее педагогический коллектив. Александр Михайлов выразил уверенность, что высокопрофессиональные учителя, которые начали работать в этом образовательном учреждении, смогут вдохнуть в эти новые стены атмосферу творчества и взаимопонимания.

- 3 сентября во всех учебных заведениях страны пройдет Всероссийский открытый урок мужества. В вашем микрорайоне проживают ветераны Великой Отечественной войны. Встретьтесь с ними, пригласите на урок, а к тем, кто в силу возраста не сможет быть в школе – придите сами. Об их подвиге обязательно должны знать новые поколения, причём от самих ветеранов, ведь прямое общение даёт детям и молодёжи больше, чем все учебники вместе взятые, - такое напутствие дал губернатор педагогам.

Всех учеников и их родителей губернатор поздравил с Днем Знаний, пожелав им успехов во всех начинаниях. И конечно не обошлось без подарков – Александр Михайлов вручил коллективу комплект музыкальных инструментов и книгу школьной летописи.

Для справки: К новому 2018-2019 учебному подготовлены 884 образовательные организации, в том числе 539 общеобразовательных школ. На их подготовку направлено 764 млн. рублей.

1 сентября 2018 года впервые за парты сядут 12736 учащихся первых классов, что на 229 детей или 1,83% больше, чем в прошлом году. В целом в Курской области число обучающихся в 1-11 классах школ составит 114088 детей или 1,77% больше, чем в прошлом учебном году.

В настоящее время продолжается также строительство ещё двух новых школ в городах Курск и Железногорск с планируемым вводом в эксплуатацию в 2019 и 2020 годах соответственно. Открытие указанных школ позволит создать 2000 новых мест. Работа по переходу школ на односменное обучение в Курской области будет продолжена.



 
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