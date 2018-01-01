Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью
«Когда мы встречались ранее, вы обратили внимание на тот факт, что между Норвегией и Новгородской областью существует мало отношений экономического типа. И в регионе почти нет норвежских предприятий. Это надо исправить. Летом этого года в России ввели новое законодательство по укреплению работы в области энергосервиса. У нас есть предложения, как реализовать эти задачи», – пояснил Даг Малмер Халворсен.
Консул представил компанию «Нореско», которая занимается повышением энергоэффективности объектов с использованием механизма энергосервисного контракта. Она уже имеет успешный опыт работы в Мурманской области и Москве. Финансирование проектов организации в России обеспечивает северная экологическая финансовая кооперация НЕФКО.
© Пресс-центр Правительства Новгородской области, 2018 г.
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