Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью

21 ноября, генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Даг Малмер Халворсен и первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина обсудили возможное сотрудничество сторон в сфере повышения энергоэффективности объектов региона.

«Когда мы встречались ранее, вы обратили внимание на тот факт, что между Норвегией и Новгородской областью существует мало отношений экономического типа. И в регионе почти нет норвежских предприятий. Это надо исправить. Летом этого года в России ввели новое законодательство по укреплению работы в области энергосервиса. У нас есть предложения, как реализовать эти задачи», – пояснил Даг Малмер Халворсен.

Консул представил компанию «Нореско», которая занимается повышением энергоэффективности объектов с использованием механизма энергосервисного контракта. Она уже имеет успешный опыт работы в Мурманской области и Москве. Финансирование проектов организации в России обеспечивает северная экологическая финансовая кооперация НЕФКО.

© Пресс-центр Правительства Новгородской области, 2018 г.