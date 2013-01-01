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Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России

Июн 17
Ивановская область Центральный федеральный округ
Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России

Игорь Маковский: «Годовое общее собрание акционеров «Россети Центр и Приволжье» в Нижнем Новгороде стало площадкой для укрепления взаимодействия с акционерами из разных регионов»
14 июня 2019 года в Нижнем Новгороде состоялось годовое общее собрание акционеров (ГОСА) «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), на котором были подведены итоги деятельности компании.

На годовом общем собрании акционеров генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский отметил, что это знаковое событие для компании, на котором высшим органом управления оцениваются основные достижения, результаты финансовой и операционной деятельности. Это своего рода возможность «сверить часы» и определить дальнейший вектор развития.

Стоит отметить, что Нижний Новгород стал площадкой для годового общего собрания акционеров МРСК Центра и Приволжья впервые за несколько лет. В нем приняли участие более 100 человек – это акционеры из Марий Эл, Иваново, Нижнего Новгорода и Москвы, а также директора филиалов из 20 регионов операционной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Нижний Новгород не случайно был выбран местом проведения ГОСА. Нижегородский регион – один из самых крупных, входящих в зону ответственности компании.

Компания «Россети Центр и Приволжье» уже много лет обеспечивает надежное электроснабжение нижегородцев. Мы вместе работаем над социально-экономическим развитием региона, созданием инвестиционной привлекательности. И я уверен, что это позитивное сотрудничество с «Россети Центр и Приволжье» будет только укрепляться», - сказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

Барулин Валерий Николаевич, генеральный директор ВЗАО «Нижегородская ярмарка», член Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей:

«Развитие экономики, промышленности, культуры невозможно без такой важной для региона отрасли как электроэнергетика. И поэтому сложно переоценить вклад нижегородских энергетиков в развитие Нижегородской ярмарки, являющейся одним из самых знаменитых исторических символов нижегородчины. Электросети сегодня должны быстро и эффективно адаптироваться к современным технологическим и научным трендам, отвечать запросам потребителей и активно внедрять новые сервисы. МРСК Центра и Приволжья – компания, которая, несомненно, обладает большим потенциалом для реализации самых амбициозных региональных проектов, направленных на развитие инвестиционной привлекательности».

Напомним, что компания приступила к реализации концепции Цифровой трансформации электросетевого комплекса – 2030. Были подписаны Соглашения о взаимодействии с шестью регионами, входящими в периметр деятельности компании «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», среди которых, Калужская и Владимирская области, а также Удмуртская Республика. Всё это говорит о том, что у «Россети Центр и Приволжье» большой потенциал для дальнейшего развития, а значит и для роста привлекательности Общества для акционеров.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил: «Электроэнергетика неотъемлемая часть инфраструктуры региона. И её развитие является ключевым фактором в части улучшения делового климата, повышения привлекательности территории для развития бизнеса и инвестиций. При этом очень важно, что заключение долгосрочного соглашения с «Россети Центр и Приволжье» позволит оптимизировать тарифную нагрузку на потребителей. Отмечу, что особая роль энергетической компании отводится в части обеспечения доступности технологического присоединения, что позитивно сказывается на повышении инвестиционной привлекательности региона и создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития Удмуртии».

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: «Годовое общее собрание акционеров – важнейшее событие в жизни любой публичной компании, особенно если эта компания отвечает за функционирование одной из основных систем жизнеобеспечения нескольких регионов. С «Россети Центр и Приволжье» Владимирскую область связывает тесное конструктивное сотрудничество. В конце прошлого года между нами было подписано регуляторное Соглашение, направленное на долгосрочное развитие электросетевого комплекса региона с применением цифровых технологий. Наше сотрудничество позволит вывести качество электроснабжения потребителей региона на новый, современный уровень».

Выступая перед акционерами, генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подчеркнул: «Говоря о ближайших перспективах, следует подчеркнуть, что сегодня вся электроэнергетическая отрасль стоит на пороге грандиозного прорыва: принципиально новую страницу в ее развитии открывает стратегия построения цифровой сети, предусматривающая развитие автоматизированных систем технологического управления на подстанциях и распределительных сетях, внедрение интеллектуальных приборов учета потребления энергии, создание мультисервисных сетей связи. Результатом этой системной работы станет дальнейшее улучшение ключевых производственных показателей и укрепление финансовой устойчивости Компании».



 
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