Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ОКТ, 16:04 МСК
USD (ЦБ)    65,6345
EUR (ЦБ)    74,6658

26 ОКТ, 16:04 МСК
USD (ЦБ)    65,6345
EUR (ЦБ)    74,6658

Несмотря на санкции украинских властей, сотрудничество курян с соседним государством продолжится

Окт 26
Курская область Центральный федеральный округ
Несмотря на санкции украинских властей, сотрудничество курян с соседним государством продолжится

Как известно,22 октября 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Это был ответный шаг на Указ Президента Украины Петра Порошенко от 14 мая 2018 года «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Как рассказал врио заместителя губернатора Курской области Александр Криволапов, действиеукраинских санкций распространяется и на ряд лиц, являющихся уроженцами Курской области и (или) замещающих должности в органах государственной власти Российской Федерации и представляющих интересы курского региона. Всего в этом санкционном списке восемь фамилий. Среди них действующий депутат Госдумы Николай Иванов, экс-депутат Госдумы, а ныне депутат регионального заксобрания Александр Четвериков, сенаторы Виталий Богданов и Валерий Рязанский, представляющие Курскую область в Совете Федерации, уроженец Курска, а сейчас губернатор Тульской области Алексей Дюмин и др. Санкции относительно них введены на бессрочный период.

Также под санкции украинских властей сроком на три года попали два курских предприятия: акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В. В. Тарасова и ООО «Гранд Пластик».

Александр Криволапов отметил, что данные ограничительные меры носят скорее политический, а не экономический характер в свете предстоящих на Украине выборов президента. Этот вывод подтверждает динамика развития внешнеэкономической деятельности Курской области с украинской стороной. Так, внешнеторговый оборот по итогам 2017 года составил 196048,9 тыс. дол. США, с темпом роста 128,5%. При этом экспорт вырос на 35,3%, импорт - на 25,1%. Сальдо внешнеторгового оборота составило 57266,1 тыс. дол. США. Доля внешнеторгового оборота с Украиной в общем внешнеторговом обороте Курской области со странами СНГ достигает 48,1 %.

МИД рекомендовал продолжить работу по осуществлению внешнеэкономической деятельности Курской области с Украиной в условиях сложившейся политической ситуации без применения каких-либо кардинальных мер, до получения особых поручений Правительства Российской Федерации.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
26 Окт:
24 Окт:
24 Окт:
Центральный федеральный округ:
26 Окт:
26 Окт:
26 Окт:
РОССИЯ:
26 Окт:
25 Окт:
25 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка
Экономика

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 7

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Узнай, страна

В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»

В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»

Несмотря на санкции украинских властей, сотрудничество курян с соседним государством продолжится

Несмотря на санкции украинских властей, сотрудничество курян с соседним государством продолжится

Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику

Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику

Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету?

Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету?

Новости СМИ

Новости дня

15:50 Топилин прокомментировал свои слова о беспрецедентном росте зарплат Топилин прокомментировал свои слова о беспрецедентном росте зарплат
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
15:18 Эксперт оценил призыв не говорить по-русски на форуме в Белоруссии Эксперт оценил призыв не говорить по-русски на форуме в Белоруссии
14:54 Украинский чиновник попросил белорусов отказаться от русского языка Украинский чиновник попросил белорусов отказаться от русского языка
14:11 Опубликовано последнее видео с Караченцовым Опубликовано последнее видео с Караченцовым
14:07 «Киевский патриархат» хочет забрать название «Украинская православная церковь» «Киевский патриархат» хочет забрать название «Украинская православная церковь»
13:48 Наводнение в Кубани унесло жизни шести человек Наводнение в Кубани унесло жизни шести человек
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
13:13 ЕС расширил список санкций против КНДР ЕС расширил список санкций против КНДР

Узнай, страна!

14:24 В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз» В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
07:29 Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику
01:43 Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету? Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету?
01:00 В Удмуртии стартовал серийный выпуск российской медтехники для лечения инсульта В Удмуртии стартовал серийный выпуск российской медтехники для лечения инсульта
00:57 В Челябинске выпустили уникальный подъемный кран-вездеход для работы в условиях Крайнего Севера В Челябинске выпустили уникальный подъемный кран-вездеход для работы в условиях Крайнего Севера
25 ОКТ, 11:10 В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
24 ОКТ, 17:04 Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала
23 ОКТ, 12:47 Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
22 ОКТ, 08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter