Несмотря на санкции украинских властей, сотрудничество курян с соседним государством продолжится
Как известно,22 октября 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Это был ответный шаг на Указ Президента Украины Петра Порошенко от 14 мая 2018 года «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Также под санкции украинских властей сроком на три года попали два курских предприятия: акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В. В. Тарасова и ООО «Гранд Пластик».
Александр Криволапов отметил, что данные ограничительные меры носят скорее политический, а не экономический характер в свете предстоящих на Украине выборов президента. Этот вывод подтверждает динамика развития внешнеэкономической деятельности Курской области с украинской стороной. Так, внешнеторговый оборот по итогам 2017 года составил 196048,9 тыс. дол. США, с темпом роста 128,5%. При этом экспорт вырос на 35,3%, импорт - на 25,1%. Сальдо внешнеторгового оборота составило 57266,1 тыс. дол. США. Доля внешнеторгового оборота с Украиной в общем внешнеторговом обороте Курской области со странами СНГ достигает 48,1 %.
МИД рекомендовал продолжить работу по осуществлению внешнеэкономической деятельности Курской области с Украиной в условиях сложившейся политической ситуации без применения каких-либо кардинальных мер, до получения особых поручений Правительства Российской Федерации.
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