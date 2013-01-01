Несмотря на санкции украинских властей, сотрудничество курян с соседним государством продолжится



Как известно,22 октября 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Это был ответный шаг на Указ Президента Украины Петра Порошенко от 14 мая 2018 года «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Как рассказал врио заместителя губернатора Курской области Александр Криволапов, действиеукраинских санкций распространяется и на ряд лиц, являющихся уроженцами Курской области и (или) замещающих должности в органах государственной власти Российской Федерации и представляющих интересы курского региона. Всего в этом санкционном списке восемь фамилий. Среди них действующий депутат Госдумы Николай Иванов, экс-депутат Госдумы, а ныне депутат регионального заксобрания Александр Четвериков, сенаторы Виталий Богданов и Валерий Рязанский, представляющие Курскую область в Совете Федерации, уроженец Курска, а сейчас губернатор Тульской области Алексей Дюмин и др. Санкции относительно них введены на бессрочный период.

Также под санкции украинских властей сроком на три года попали два курских предприятия: акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В. В. Тарасова и ООО «Гранд Пластик».

Александр Криволапов отметил, что данные ограничительные меры носят скорее политический, а не экономический характер в свете предстоящих на Украине выборов президента. Этот вывод подтверждает динамика развития внешнеэкономической деятельности Курской области с украинской стороной. Так, внешнеторговый оборот по итогам 2017 года составил 196048,9 тыс. дол. США, с темпом роста 128,5%. При этом экспорт вырос на 35,3%, импорт - на 25,1%. Сальдо внешнеторгового оборота составило 57266,1 тыс. дол. США. Доля внешнеторгового оборота с Украиной в общем внешнеторговом обороте Курской области со странами СНГ достигает 48,1 %.

МИД рекомендовал продолжить работу по осуществлению внешнеэкономической деятельности Курской области с Украиной в условиях сложившейся политической ситуации без применения каких-либо кардинальных мер, до получения особых поручений Правительства Российской Федерации.