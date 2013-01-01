Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ОКТ, 19:41 МСК
USD (ЦБ)    65,4244
EUR (ЦБ)    75,7353

03 ОКТ, 19:41 МСК
USD (ЦБ)    65,4244
EUR (ЦБ)    75,7353

Немцы, датчане и голландцы снова стремятся в Поволжье, а местный бизнес покоряет мир

Окт 3
Москва Центральный федеральный округ
Немцы, датчане и голландцы снова стремятся в Поволжье, а местный бизнес покоряет мир

В начале этой недели в регионах Приволжского федерального округа открылись предприятия, построенные и оборудованные иностранными инвесторами, а региональные компании увеличили объемы производства и направления экспортных поставок.
Немецкая группа компаний «Кнауф» в Самарской области на территории индустриального парка «Чапаевск» открыла завод по производству сухих строительных смесей из гипса. Управляющий партнер международной группы «Кнауф» Манфред Грундке сообщил, что компания инвестировала в строительство своего первого в Поволжском федеральном округе предприятия в более 1,7 млрд рублей. За счет областного бюджета была построена инженерная инфраструктура индустриального парка, а «Кнауф» стала его якорным резидентом.

Датская компания Rockwool в Республике Татарстан запустила производство субстратов Grodan. Россия стала четвертой страной мира, в которой локализовано производство этого брэнда. Высокотехнологичный субстрат из каменной ваты применяется в современных теплицах - его используют в гидропонике для проращивания семян и выращивания овощей, зелени и цветов. Grodan позволяет повышать эффективность тепличных хозяйств за счет использования меньшего количества воды, удобрений и пространства. В строительство завода в ОЭЗ «Алабуга» вложено 500 млн рублей.

Голландская компания Dalsem B.V. поставила оборудование в Республику Мордовия для нового тепличного комплекса по выращиванию роз российской компании «Мир цветов». Объём инвестиций в это производство составил 650 миллионов рублей. Урожайность в новой теплице с выходом на проектную мощность в 2019 году составит 40 миллионов роз в год. И тогда компания «Мир цветов» займёт 15 процентов рынка свежесрезанных роз, выращенных в России.

Делегация Ульяновской области на Международном форуме Wind energy 2018 в Гамбурге договорилась с европейскими инвесторами о реализации в регионе проекта по строительству ветроэнергетической станции на 25 МВт. Объём инвестиций составит около 30 млн евро. Этой осенью будет подобрана площадка для строительства, а приступить к реализации проекта планируется весной 2019 года.

Российский «Госзнак» открыл в Пермском крае производственный комплекс с оборудованием мирового уровня, который может обеспечить потребности в выпуске наличных банкнот двух-трех государств. Новое автоматизированное производство на Краснокамской бумажной фабрике позволит ежегодно выпускать 6,5 тыс. тонн банкнотных и специальных бумаг «Гознака». При этом существенно сократится забор воды из Камы и нагрузка на городские очистные сооружения.

Продукты предприятий Башкортостана будут поставлять в крупнейшую торговую сеть Кувейта. Бизнес-миссия республики в Кувейте провела переговоры с компанией Jamiya, которая готова предложить своим покупателям башкирский мёд, кумыс и мясную халяль. Кроме того, достигнуты договоренности об участии башкирских предприятий в международной выставке «Агро-аква технологии и материалы, продукты питания» в феврале 2019-го в Кувейте.

Первая в Башкортостане рыбоводческая ферма открылась в Салаватском районе. Местные фермеры построили три рыбоводческих канала и запустили в них 10 тысяч закупленных в Пермском крае мальков золотой и радужной форели. Для туристов в форелевом хозяйстве «Лазя» близ деревни Кызырбак обустроены места стоянок и зона отдыха с юртой, будут построены домики и бани.

Первая стратегическая сессия для молодежи «Заряженный интенсив» завершилась в Ижевске. В течение трех дней 150 участников в возрасте от 14 до 35 лет вместе с экспертами прорабатывали 55 проектов, которые планируется реализовать на территории Удмуртской Республики. Авторы лучших проектов, таких как «DOCBOX». УДМультия», «Твой город», «SMART улей», «FREE энерджи», «Любительская футбольная лига», «Амбулаторная карта», получили сертификаты на реализацию от крупных компаний, региональных министерств, Корпорации развития Удмуртской Республики.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
3 Окт:
3 Окт:
2 Окт:
Центральный федеральный округ:
2 Окт:
2 Окт:
2 Окт:
РОССИЯ:
3 Окт:
2 Окт:
2 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай
Экономика

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными
Интервью и комментарии 2

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства
Экономика 2

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 2

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Узнай, страна

Немцы, датчане и голландцы снова стремятся в Поволжье, а местный бизнес покоряет мир

Немцы, датчане и голландцы снова стремятся в Поволжье, а местный бизнес покоряет мир

В Пермском крае открыто новое производство банкнотных и специальных бумаг «Гознака»

В Пермском крае открыто новое производство банкнотных и специальных бумаг «Гознака»

В Мордовии открыли тепличный комплекс по выращиванию миллионов роз

В Мордовии открыли тепличный комплекс по выращиванию миллионов роз

Открыта регистрация участников VIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов "

Открыта регистрация участников VIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов

Новости СМИ

Новости дня

14:08 Уфолог: с поверхности Солнца взлетел НЛО планетарных размеров Уфолог: с поверхности Солнца взлетел НЛО планетарных размеров Видео
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
14:01 Лауреатами Нобелевской премии по химии-2018 стали Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру Лауреатами Нобелевской премии по химии-2018 стали Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру
13:34 Суд признал банкротом Тагилбанк Суд признал банкротом Тагилбанк
13:08 Президент России назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии Президент России назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии
12:38 Петр Порошенко предлагает продлить закон о статусе Донбасса Петр Порошенко предлагает продлить закон о статусе Донбасса
12:09 Мэр Ярославля Владимир Слепцов подал в отставку Мэр Ярославля Владимир Слепцов подал в отставку
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
11:39 В управлении МВД по Екатеринбургу проходят обыски В управлении МВД по Екатеринбургу проходят обыски

Узнай, страна!

17:52 Немцы, датчане и голландцы снова стремятся в Поволжье, а местный бизнес покоряет мир Немцы, датчане и голландцы снова стремятся в Поволжье, а местный бизнес покоряет мир
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
16:42 В Пермском крае открыто новое производство банкнотных и специальных бумаг «Гознака» В Пермском крае открыто новое производство банкнотных и специальных бумаг «Гознака»
16:12 В Мордовии открыли тепличный комплекс по выращиванию миллионов роз В Мордовии открыли тепличный комплекс по выращиванию миллионов роз
12:49 Открыта регистрация участников VIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов " Открыта регистрация участников VIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов "
02 ОКТ, 17:01 Тамбов готовится к Международной Покровской ярмарке Тамбов готовится к Международной Покровской ярмарке
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter