Немцы, датчане и голландцы снова стремятся в Поволжье, а местный бизнес покоряет мир



В начале этой недели в регионах Приволжского федерального округа открылись предприятия, построенные и оборудованные иностранными инвесторами, а региональные компании увеличили объемы производства и направления экспортных поставок.

Немецкая группа компаний «Кнауф» в Самарской области на территории индустриального парка «Чапаевск» открыла завод по производству сухих строительных смесей из гипса. Управляющий партнер международной группы «Кнауф» Манфред Грундке сообщил, что компания инвестировала в строительство своего первого в Поволжском федеральном округе предприятия в более 1,7 млрд рублей. За счет областного бюджета была построена инженерная инфраструктура индустриального парка, а «Кнауф» стала его якорным резидентом.

Датская компания Rockwool в Республике Татарстан запустила производство субстратов Grodan. Россия стала четвертой страной мира, в которой локализовано производство этого брэнда. Высокотехнологичный субстрат из каменной ваты применяется в современных теплицах - его используют в гидропонике для проращивания семян и выращивания овощей, зелени и цветов. Grodan позволяет повышать эффективность тепличных хозяйств за счет использования меньшего количества воды, удобрений и пространства. В строительство завода в ОЭЗ «Алабуга» вложено 500 млн рублей.

Голландская компания Dalsem B.V. поставила оборудование в Республику Мордовия для нового тепличного комплекса по выращиванию роз российской компании «Мир цветов». Объём инвестиций в это производство составил 650 миллионов рублей. Урожайность в новой теплице с выходом на проектную мощность в 2019 году составит 40 миллионов роз в год. И тогда компания «Мир цветов» займёт 15 процентов рынка свежесрезанных роз, выращенных в России.

Делегация Ульяновской области на Международном форуме Wind energy 2018 в Гамбурге договорилась с европейскими инвесторами о реализации в регионе проекта по строительству ветроэнергетической станции на 25 МВт. Объём инвестиций составит около 30 млн евро. Этой осенью будет подобрана площадка для строительства, а приступить к реализации проекта планируется весной 2019 года.

Российский «Госзнак» открыл в Пермском крае производственный комплекс с оборудованием мирового уровня, который может обеспечить потребности в выпуске наличных банкнот двух-трех государств. Новое автоматизированное производство на Краснокамской бумажной фабрике позволит ежегодно выпускать 6,5 тыс. тонн банкнотных и специальных бумаг «Гознака». При этом существенно сократится забор воды из Камы и нагрузка на городские очистные сооружения.

Продукты предприятий Башкортостана будут поставлять в крупнейшую торговую сеть Кувейта. Бизнес-миссия республики в Кувейте провела переговоры с компанией Jamiya, которая готова предложить своим покупателям башкирский мёд, кумыс и мясную халяль. Кроме того, достигнуты договоренности об участии башкирских предприятий в международной выставке «Агро-аква технологии и материалы, продукты питания» в феврале 2019-го в Кувейте.

Первая в Башкортостане рыбоводческая ферма открылась в Салаватском районе. Местные фермеры построили три рыбоводческих канала и запустили в них 10 тысяч закупленных в Пермском крае мальков золотой и радужной форели. Для туристов в форелевом хозяйстве «Лазя» близ деревни Кызырбак обустроены места стоянок и зона отдыха с юртой, будут построены домики и бани.

Первая стратегическая сессия для молодежи «Заряженный интенсив» завершилась в Ижевске. В течение трех дней 150 участников в возрасте от 14 до 35 лет вместе с экспертами прорабатывали 55 проектов, которые планируется реализовать на территории Удмуртской Республики. Авторы лучших проектов, таких как «DOCBOX». УДМультия», «Твой город», «SMART улей», «FREE энерджи», «Любительская футбольная лига», «Амбулаторная карта», получили сертификаты на реализацию от крупных компаний, региональных министерств, Корпорации развития Удмуртской Республики.