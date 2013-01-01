Наталья Халилова поблагодарила тамбовчан за сохранение доброй памяти о дирижере Валерии Халилове



В Тамбове установили памятник главному военному дирижеру, генерал-лейтенанту Валерию Халилову. На торжественном мероприятии присутствовали его родственники – брат и две дочери. Это событие стало очень волнительным для супруги Валерия Халилова – Натальи. Ее письмо, адресованное тамбовчанам, зачитала на торжественном открытии памятника одна из дочерей.

В Тамбове установили памятник главному военному дирижеру, генерал-лейтенанту Валерию Халилову. На торжественном мероприятии присутствовали его родственники – брат и две дочери. Это событие стало очень волнительным для супруги Валерия Халилова – Натальи. Ее письмо, адресованное тамбовчанам, зачитала на торжественном открытии памятника одна из дочерей.

В письме Наталья Халилова благодарит тамбовчан, главу администрации области Александра Никитина и всех организаторов и инициаторов проекта по увековечению памяти о ее муже, за искреннюю любовь к творчеству Валерия Халилова.

«За последнее время у нашей семьи появилось много искренних, настоящих друзей, которые поддерживают нас, дарят то душевное тепло, в котором мы сегодня очень нуждаемся, - пишет Наталья Халилова. - Но особое тепло исходит от тамбовской Земли!»

Губернатор Александр Никитин в рамках открытия памятника отметил, что его связывала с Валерием Михайловичем не только музыка, но и человеческие отношения. «Это была настоящая мужская дружба, - сказал глава региона. - Валерий Михайлович говорил, что музыка является самым экологически чистым жанром. Халилов был честным и чистым по своей душе человеком. Таким его мы и будем помнить всегда - нашего великого друга тамбовской земли».

Напомним, Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе над Сочи 25 декабря 2016 года. Вместе с ним погибли 92 человека, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова.