Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ИЮН, 11:59 МСК
USD (ЦБ)    62,2511
EUR (ЦБ)    73,5621
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Наталья Халилова поблагодарила тамбовчан за сохранение доброй памяти о дирижере Валерии Халилове

Июн 15
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Наталья Халилова поблагодарила тамбовчан за сохранение доброй памяти о дирижере Валерии Халилове

В Тамбове установили памятник главному военному дирижеру, генерал-лейтенанту Валерию Халилову. На торжественном мероприятии присутствовали его родственники – брат и две дочери. Это событие стало очень волнительным для супруги Валерия Халилова – Натальи. Ее письмо, адресованное тамбовчанам, зачитала на торжественном открытии памятника одна из дочерей.
В Тамбове установили памятник главному военному дирижеру, генерал-лейтенанту Валерию Халилову. На торжественном мероприятии присутствовали его родственники – брат и две дочери. Это событие стало очень волнительным для супруги Валерия Халилова – Натальи. Ее письмо, адресованное тамбовчанам, зачитала на торжественном открытии памятника одна из дочерей.

В письме Наталья Халилова благодарит тамбовчан, главу администрации области Александра Никитина и всех организаторов и инициаторов проекта по увековечению памяти о ее муже, за искреннюю любовь к творчеству Валерия Халилова.

«За последнее время у нашей семьи появилось много искренних, настоящих друзей, которые поддерживают нас, дарят то душевное тепло, в котором мы сегодня очень нуждаемся, - пишет Наталья Халилова. - Но особое тепло исходит от тамбовской Земли!»

Губернатор Александр Никитин в рамках открытия памятника отметил, что его связывала с Валерием Михайловичем не только музыка, но и человеческие отношения. «Это была настоящая мужская дружба, - сказал глава региона. - Валерий Михайлович говорил, что музыка является самым экологически чистым жанром. Халилов был честным и чистым по своей душе человеком. Таким его мы и будем помнить всегда - нашего великого друга тамбовской земли».

Напомним, Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе над Сочи 25 декабря 2016 года. Вместе с ним погибли 92 человека, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
15 Июн:
15 Июн:
15 Июн:
Центральный федеральный округ:
15 Июн:
15 Июн:
15 Июн:
РОССИЯ:
15 Июн:
15 Июн:
15 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу
События и факты

«Коней на переправе не меняют». Почему Путин почти не изменил состав своей администрации

«Коней на переправе не меняют». Почему Путин почти не изменил состав своей администрации
Политика 1

В ожидании лучшего. Повысится ли благосостояние российских пенсионеров после пенсионной реформы

В ожидании лучшего. Повысится ли благосостояние российских пенсионеров после пенсионной реформы
Экономика 2

Триумф интеллекта. Что дало человечеству открытие фантастического квантового мира

Триумф интеллекта. Что дало человечеству открытие фантастического квантового мира
Наука и технологии

Узнай, страна

Центр СПО в Орле

Центр СПО в Орле

«Дворянских гнезд заветные аллеи»

«Дворянских гнезд заветные аллеи»

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

11:54 Сергей Шнуров о повышении пенсионного возраста: Не достичь его, как горизонта Сергей Шнуров о повышении пенсионного возраста: Не достичь его, как горизонта
Трам признал Крым российским, «Газпром» отбился от «Нафтогаза» и другие новости пятницы
Трам признал Крым российским, «Газпром» отбился от «Нафтогаза» и другие новости пятницы
11:40 Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире 198 мигрантов Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире 198 мигрантов
11:21 Курс доллара снизился до 62,5 руб. Курс доллара снизился до 62,5 руб.

Узнай страна!

14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле
«Конец прекрасной эпохи». Скончался режиссер Станислав Говорухин
«Конец прекрасной эпохи». Скончался режиссер Станислав Говорухин
14:01 Александр Никитин обсудил с аудитором Счетной палаты РФ Сергеем Агапцовым вопросы контроля финансов Александр Никитин обсудил с аудитором Счетной палаты РФ Сергеем Агапцовым вопросы контроля финансов
14 ИЮН, 23:42 Жители Псковской области вновь увидели небо в аэростатах Жители Псковской области вновь увидели небо в аэростатах
14 ИЮН, 21:51 Гонки квадроптеров провели юные и взрослые техники Республики Коми Гонки квадроптеров провели юные и взрослые техники Республики Коми
14 ИЮН, 19:02 Состоялась торжественная церемония закладки первого бетона в основании новой пожарной части Состоялась торжественная церемония закладки первого бетона в основании новой пожарной части
14 ИЮН, 18:51 Сборную Исландии по футболу на ЧМ-2018 в России кормят скиром новгородского производства Сборную Исландии по футболу на ЧМ-2018 в России кормят скиром новгородского производства
Украина хочет обмануть МВФ, «Большая семерка» треть времени говорила о России и другие новости четверга
Украина хочет обмануть МВФ, «Большая семерка» треть времени говорила о России и другие новости четверга
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"
09 ИЮН, 16:28 Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter