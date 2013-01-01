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ИЗМИР

Накануне падения акций РУСАЛ ввел в эксплуатацию месторождение бокситов в Республике Коми

Апр 10
Москва Центральный федеральный округ
Накануне падения акций РУСАЛ ввел в эксплуатацию месторождение бокситов в Республике Коми

Новая минерально-сырьевая база для «Боксита Тимана» на Верхне-Щугорском месторождении имеет запас около 65 млн тонн руды, необходимой для производства алюминия
«Балансовые запасы Верхне-Щугорского рассчитаны более чем на 20 лет интенсивной добычи. Это обеспечит не только стабильную работу предприятия РУСАЛа в Коми на долгие годы вперед, но и новые рабочие места для жителей республики, а также вклад в социально-экономическое развитие всего региона. Один из приоритетов РУСАЛа — расширение собственной сырьевой базы, поэтому компания продолжит инвестировать в развитие производственных мощностей «Боксита Тимана», - отметил на церемонии открытия месторождения президент ОК РУСАЛ Владислав Соловьев.

АО «Боксит Тимана» - единственное в России предприятие, которое ведет добычу боксита открытым способом. Оно поставляет сырье для одного из старейших российских глиноземных предприятий — Уральского алюминиевого завода в Каменске-Уральском в Свердловской области.

В 2018 году компания планирует вести в эксплуатацию очистные сооружения карьерных вод, автомобильную дорогу, склад ТМЦ, столовую и новый жилой модуль для 80 рабочих, а также ряд объектов инфраструктуры.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между АО «Боксит Тимана» и Правительством Республики Коми было подписано в сентябре 2016 года. К концу 2017 года компания полностью выполнила все свои инвестиционные обязательства по доработке Вежаю-Ворыквинского месторождения, которое за период эксплуатации дало 40 миллионов тонн бокситов, и разработке нового Верхне-Щугорского месторождения. За два года численность работников предприятия увеличилась более чем на 250 человек, причем около половины новых сотрудников – жители Республики Коми.

Всего в 2016-2017 годах РУСАЛ инвестировал в развитие производства в Республике Коми более 3 млрд рублей для сохранения стабильного уровня добычи. Средства пошли на приобретение горнодобывающего оборудования, на строительство рудника, дорог, инфраструктурных и вспомогательных объектов и выполнение горно-капитальных работ.

«Компания РУСАЛ не только инвестирует в развитие производства, но и реализует на территории региона ряд проектов в социальной, культурной и спортивной сферах, - отметил глава Республики Коми Сергей Гапликов, - На лыжном стадионе имени Раисы Сметаниной установлено новое информационное табло. В Сыктывкаре и Ухте впервые в середине марта прошел «РУСАЛ Фестиваль». Запланировано строительство современного социокультурного центра в посёлке Чиньяворык Княжпогостского района при поддержке РУСАЛа. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжено».

Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ



 
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