Накануне падения акций РУСАЛ ввел в эксплуатацию месторождение бокситов в Республике Коми
Новая минерально-сырьевая база для «Боксита Тимана» на Верхне-Щугорском месторождении имеет запас около 65 млн тонн руды, необходимой для производства алюминия
АО «Боксит Тимана» - единственное в России предприятие, которое ведет добычу боксита открытым способом. Оно поставляет сырье для одного из старейших российских глиноземных предприятий — Уральского алюминиевого завода в Каменске-Уральском в Свердловской области.
В 2018 году компания планирует вести в эксплуатацию очистные сооружения карьерных вод, автомобильную дорогу, склад ТМЦ, столовую и новый жилой модуль для 80 рабочих, а также ряд объектов инфраструктуры.
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между АО «Боксит Тимана» и Правительством Республики Коми было подписано в сентябре 2016 года. К концу 2017 года компания полностью выполнила все свои инвестиционные обязательства по доработке Вежаю-Ворыквинского месторождения, которое за период эксплуатации дало 40 миллионов тонн бокситов, и разработке нового Верхне-Щугорского месторождения. За два года численность работников предприятия увеличилась более чем на 250 человек, причем около половины новых сотрудников – жители Республики Коми.
Всего в 2016-2017 годах РУСАЛ инвестировал в развитие производства в Республике Коми более 3 млрд рублей для сохранения стабильного уровня добычи. Средства пошли на приобретение горнодобывающего оборудования, на строительство рудника, дорог, инфраструктурных и вспомогательных объектов и выполнение горно-капитальных работ.
«Компания РУСАЛ не только инвестирует в развитие производства, но и реализует на территории региона ряд проектов в социальной, культурной и спортивной сферах, - отметил глава Республики Коми Сергей Гапликов, - На лыжном стадионе имени Раисы Сметаниной установлено новое информационное табло. В Сыктывкаре и Ухте впервые в середине марта прошел «РУСАЛ Фестиваль». Запланировано строительство современного социокультурного центра в посёлке Чиньяворык Княжпогостского района при поддержке РУСАЛа. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжено».
Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ
|10 Апр:
|10 Апр:
|9 Апр:
|10 Апр:
|9 Апр:
|9 Апр:
|9 Апр:
|9 Апр:
|9 Апр: