Надо льдом Байкала поднимают паруса спортсмены из 12 стран мира



С межрегиональных соревнований «Кубок Азии» 31 марта на территории Курминского залива началась Байкальская буерная неделя

Более сотни спортсменов на буерах – лёгких парусных лодках, установленных на особых металлических полозьях - вновь завершат сезон в России, на Байкале, где дольше всего в мире сохраняется прочный лед.

Иркутская область уже в седьмой раз принимает представителей этого экстремального и очень зрелищного вида спорта, и с каждым годом число участников заметно растет.

С 31 марта по 1 апреля спортсмены будут состязаться в классе «DN» в пяти категориях - мужчины, женщины, гранд-мастера, юниоры и юниорки. С 31 марта по 5 апреля будет проходить первенство России по парусному спорту, со 2 по 4 апреля – чемпионат России. С 5 по 7 апреля пройдут международные соревнования по парусному спорту «Кубок Байкала». Здесь выступят как совершеннолетние спортсмены в классе «DN», так и дети от 8 до 16 лет в классе «Ледовый оптимист».

В этом году в классе «Ледовый оптимист» примут участие 16 лодок от Иркутской области. Как отметил исполнительный директор Федерации парусного спорта Иркутской области Николай Лобусов, на высоком всероссийском уровне выступают именно дети Приангарья, а достойную конкуренцию им составляют юные спортсмены Владивостока и Новосибирска.

Буерная неделя на Байкале - это совместный проект Всероссийской федерации парусного спорта, Федерации парусного спорта Иркутской области и Российской ассоциации класса буер DN, который реализуется при поддержке министерства спорта Иркутской области.

В России первая буерная гонка прошла на Неве в 1882 году. В Европе этот вид спорта особенно популярен в Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Германии, Великобритании, Бельгии, Польше, северных районах Австрии.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ