Началась подготовка к VII Среднерусскому экономическому форуму



Заседание оргкомитета провел первый заместитель губернатора Курской области Александр Зубарев. Участие в нем приняла Зоя Ларькина, генеральный директор агентства AK&M - партнера администрации Курской области по подготовке СЭФ.

В следующем году форум, по традиции пройдет в преддверии Курской Коренской ярмарки, 8 июня в Спортивно-концертном комплексе на ул. Энгельса.

На заседании была представлена концепция предстоящего мероприятия. В следующем году основная тема обсуждения - «На пути к экономике знаний». По мнению Зои Ларькиной, тема очень актуальна и своевременна. Ведь, востребованная сегодня ниша – производство не товаров в привычном понимании, а внедрение новых технологий, компетенций, знаний.

О роли научно-технического фактора в экономике и обществе говорил президент РФ Владимир Путин на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Раньше, оценивая роль и влияние государств, говорили о значении геополитического фактора, о размерах территории, обладании военной силой, природными ресурсами. Безусловно, это и сегодня важнейшие факторы. Однако теперь другим важнейшим фактором, без всяких сомнений, становится научно-технологический, и его значение будет только усиливаться».

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, а тематические мероприятия пройдут в рамках шести секций, затрагивающих самые актуальные, по мнению организаторов, вопросы. Будет организован ряд выставок.

Было отмечено, что к участию в форуме планируется привлечь представителей федеральных министерств и ведомств, общественных и коммерческих организаций, депутатов, известных российских ученых, экспертов, банкиров, а также представителей крупных предприятий и организаций нашего и сопредельных регионов. Список гостей и участников находится в стадии формирования.

Обсуждение концепции и наполнение ее конкретикой будет продолжено. Александр Зубарев подчеркнул, что членам оргкомитета и специалистам агентства AK&M необходимо продолжить совместную работу для того, чтобы сделать темы СЭФ-2018 яркими и актуальными. Главное, по его мнению, чтобы тематика была интересной и полезной не только для участников и экспертов, но и для широкой общественности и в дальнейшем могла быть применена на практике.