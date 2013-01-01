На Землю Франца-Иосифа доставили бетонные плиты для строительства арктического аэродрома



На остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане теплоход «Капитан Данилкин», действующий в интересах Северного флота, доставил более 8,3 тысяч тонн строительного груза. Основная часть груза - бетонные плиты для строительства самого северного всесезонного аэродрома - в 900 км от Северного полюса.

В настоящее время идет разгрузка судна. В общей сложности за три рейса текущей навигации теплоход «Капитан Данилкин» уже доставил на остров более 25 тыс. тонн стройматериалов.

На аэродром, возводимый вблизи уникального военного комплекса замкнутого цикла «Арктический трилистник», должен будет иметь возможность приземлиться любой из типов самолетов ВВС РФ.

Завоз строительных материалов, топлива и других полезных грузов для обеспечения объектов Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа осуществляется судами Северного и Мурманского морских пароходств. Рейсы организуются из портов Архангельска и Мурманска.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ