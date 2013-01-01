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На выставке-ярмарке «АгроОмск-2019» представят новый российский селекционный комбайн

Июн 10
Омская область Сибирский федеральный округ
На выставке-ярмарке «АгроОмск-2019» представят новый российский селекционный комбайн

В период с 22 по 28 июля в Омске состоится самая масштабная агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск-2019».
В период с 22 по 28 июля в Омске состоится самая масштабная агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск-2019».

Организаторами выставки-ярмарки выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Агентство развития и инвестиций Омской области.

Традиционно выставка пройдет в парке «На Королева». На большой территории пара соберутся крупные аграрные и промышленные предприятия, торговые компании, фермеры, садоводы, ремесленники, представители общепита и развлекательной сферы.

Так, ежегодно участником «АгроОмска» становится компания «Омский экспериментальный завод». Предприятие динамично развивается в сфере сельхозмашиностроения.

«Техника завода успешно работает более чем в 50 регионах России от Благовещенска до Калининграда, а также в Украине, Монголии, Казахстане, Армении, Белоруссии и других странах. Многие разработки презентовались на крупнейших российских и международных выставках, где получали высокую оценку. На выставке-ярмарке «АгроОмск-2019» мы представим свои разработки АПК, не уступающие зарубежным аналогам техники», - рассказали представители компании «Омский экспериментальный завод».

Посетив выставку «АгроОмск-2019», каждый желающий сможет ознакомиться с продукцией предприятия: культиватор «Степняк» КС-8.7, посевной комплекс модульного типа «SOWER 3,6М», измельчитель соломы навесной ИСН-3Д, а также новинка производства – селекционный комбайн СК-110.

Напомним, что в этом году «АгроОмск» пройдет в том же формате, что и в прошлом: 22-23 июля мероприятие смогут посетить специалисты агропромышленного комплекса, а 24-28 июля ярмарка начнет работу для всех категорий посетителей.



 
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