На Юге России открывается фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства»



Российский туристический фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства» пройдет с 18 мая по 13 июня в 11 городах Юга России, где в античные времена существовали древние полисы. Ожидается около миллиона посетителей.

В межрегиональный турмаршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», запущенный в начале 2019 года, вошли города Таганрог, Краснодар, Геленджик, Анапа, Тамань, Симферополь, Ялта, Севастополь, Феодосия, Керчь, Ростов-на-Дону. В проект включены музеи, раскопы античных городищ, шоу-парки, интерактивные площадки, объекты туристического показа.

Программы включают культурные, исторические, гастрономические, познавательные мероприятия. Первый этап – открытие фестиваля в Таганроге. Основой станет яхтенная регата, которая впервые пройдет через Геленджик, Анапу, Керчь с проходом под Крымским мостом - в Ялту.

Ярким акцентом станет фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи. Это мероприятие международного уровня, на которое съезжается много туристов из разных стран мира.

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