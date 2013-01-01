На территории индустриального парка «Уварово» построят завод по глубокой переработке зерна



6 апреля на территории индустриального парка «Уварово» губернатор Александр Никитин заложил памятную капсулу в основание современного биотехнологического завода по глубокой переработке зерна.

Участие в торжественном мероприятии приняли первые лица региона, инвесторы и потенциальные резиденты индустриального парка, которые признались, что инициатива тамбовского губернатора по созданию таких площадок вызывает у них большой интерес.

Проект по строительству биотехнологического завода вошел в число приоритетных в Тамбовской области. Как отметил Александр Никитин, он имеет значимый экономический и социальный эффект. На новом предприятии будет создано свыше ста рабочих мест. «На этой уваровской площадке, которая последние 20 лет была практически безжизненной, впервые создается такое масштабное, современное производство. Я вижу в этом символ оживления экономики и возрождения района. В привлечении инвестиций - большая заслуга руководства города Уварово. Этот проект-пионер важен и с позиции реализации государственных экономических программ, в соответствии с которыми созданы благоприятные условия для инвесторов. В том числе речь идет о льготном банковском кредитовании. Средства на строительство завода по глубокой переработке зерна уже на счете предприятия», - отметил Александр Никитин.

Предприятие "Ладесол-Тамбов" будет производить из зерна концентрированные белковые кормопродукты для интенсивного ведения животноводства. Мощность завода 150 тысяч тонн перерабатываемого фуражного зерна в год. Основной продукт (белковый концентрат) способен изменить ситуацию, связанную с дефицитом белка в России, а высокая автоматизация производственного процесса и модульность оборудования позволяют тиражировать проект и на территории других регионов.

Как рассказал первый вице-губернатор Александр Ганов, технологии, которые будут применяться здесь, позволяют существенно сократить расходы на создание производства и не имеют полноценных аналогов не только на российском, но и на мировом рынке: «До сих пор подобного рода предприятия требовали значительно больше капиталовложений - в полтора-два раза. Когда идет столь существенная экономия, то это позитивно отражается на конкурентоспособности уже при реализации продукции».

При реализации этого проекта были задействованы все существующие сегодня меры поддержки. Он включен Минпромторгом России в план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ, поддержан рабочей группой «Бизнес-проекты» экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Он является первым на территории региона, получившим финансирование от Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МПС Банк).

«Для нашего банка участие в таких проектах принципиально важно. Финансирование по ставке 10,1% годовых позволит компании построить и запустить завод в короткий срок и создать новые рабочие места», - считает председатель правления МСП Банка Роман Капинос.

Компания «Ладесол-Тамбов» - якорный резидент индустриального парка «Уварово». Сегодня эта площадка вызывает большой интерес и у других инвесторов, в первую очередь потому, что есть поддержка со стороны региональных властей и созданы все условия для реализации различных проектов. "Нам интересна эта площадка, потому что здесь комплексно решаются сложные вопросы для предпринимателей. Это вопросы энергетики, водоснабжения, дорожной инфраструктуры, - сказал генеральный директор компании "Крафт Фиш" Павел Смаглий, который намерен открыть на территории индустриального парка предприятие по выращиванию рыбы.

К размещению здесь планируются и другие проекты: производство лимонной кислоты, сухой молочной сыворотки, сухого молока, электроэнергии и тепла путем газопоршневой генерации, комплексных удобрений, переработка фосфогипса.

«Судя по тому, что мы сегодня видим, парк «Уварово» создает привлекательные условия для инвесторов. Подтверждение тому анонсированные сегодня проекты, как готовые к реализации, так и обсуждаемые. Всем желаю успеха! И хочу заверить, что с нашей стороны вы найдете всемерную поддержку по всем направлениям», - обратился к резидентам губернатор.

Отметим, идея по созданию этого индустриального парка принадлежит Александру Никитину. По его мнению, на территории области необходимо активно использовать промплощадки, которые выгодно расположены и имеют инженерные коммуникации. Это третий по счету индустриальный парк, созданный в течение последних лет. Еще два парка находятся на территории Никифоровского района («Дега-парк») и города Котовска.