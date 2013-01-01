Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 НОЯ, 12:44 МСК
USD (ЦБ)    65,6517
EUR (ЦБ)    74,4189

01 НОЯ, 12:44 МСК
USD (ЦБ)    65,6517
EUR (ЦБ)    74,4189

На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество»

Ноя 1
Тамбовская область Центральный федеральный округ
На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество»

Программа «Краткосрочное наставничество» поможет выпускникам детских домов определиться в выборе жизненного пути
Наставничество на Тамбовщине развивается очень активно, в регионе реализуется много интересных проектов в этой сфере. Губернатор Александр Никитин с удовольствием выступает в роли наставника, что показал и конкурс «Лидеры Тамбовщины». Одним из новых проектов, внедренных в области в данной сфере, стала программа «Краткосрочное наставничество». В рамках программы успешные люди региона помогут определиться в выборе жизненного пути тридцати детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Одним из наставников этой программы стал индивидуальный предприниматель Роман Тянутов. Его семья помогает Инжавинскому детскому дому. Приезжают к ребятам на все праздники, участвуют в различных мероприятиях этого учреждения. Поэтому от предложения стать наставником Роман не отказался.

Его подопечным стал выпускник детского дома Олег Рогов. Роман был рядом, когда юноша в этом году поступал в Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, устраивался в общежитии в Тамбове.

- Каждый должен чувствовать семейное тепло, - убежден Роман Тянутов.

Окружить юношу, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, семейным теплом и старается Роман Тянутов вместе со своими домочадцами. Так, их младший сын Тимофей занимается в спортивном клубе «Футболика». И на днях Олег на празднике семьи в качестве старшего брата выступил наставником для Тимофея. Ребята вместе погоняли мяч, получив массу положительных эмоций.

Параллельно Роман Тянутов учит своего подопечного, как правильно общаться с людьми, что нужно делать в той или иной жизненной ситуации, как реагировать на возникающие проблемы.

- Я всегда готов прийти Олегу на помощь, посоветовать, подсказать что-то, - отмечает он.

Именно в этом и заключается основная идея программы, которая является одной из составляющих проекта «Действуем вместе!». По мере необходимости наставники встречаются со своими подопечными, обсуждают их планы на жизнь, дают советы.

Перед участием в программе они прошли специальное обучение по технологии наставничества. На данный момент подобрано одиннадцать пар «наставник – подопечный». Так, наставниками стали руководители предприятий, управленцы, деятели культуры, науки, образования, искусства и спорта. В их числе заместитель председателя Тамбовской областной Думы Ирина Тен, глава администрации Мичуринского района Галина Шеманаева, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Павел Грицков, генеральный директор Тамбовской группы компаний «Мегаполис» Альберт Дорожкин и другие.

- Выпускникам интернатных учреждений, порой, не хватает именно общения, - подчеркивает директор Центра по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ради будущего» Елена Барсукова.

И программа этот вопрос решит. Предполагается, что в ходе встреч у ребенка появится мотивация взять ответственность за успешную самореализацию в жизни и интерес к развитию, сформируется позитивный образ собственного будущего.

Добавим, что сейчас в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается 257 детей. В системе профессионального образования региона обучаются 833 человека в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
1 Ноя:
1 Ноя:
30 Окт:
Центральный федеральный округ:
31 Окт:
31 Окт:
31 Окт:
РОССИЯ:
1 Ноя:
31 Окт:
30 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 1

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть
Интервью и комментарии 1

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»
Новые возможности 1

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?
Экономика

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка
Экономика

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 8

Узнай, страна

На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество»

На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество»

Лучшим кондитером страны стал тамбовчанин Александр Боярский

Лучшим кондитером страны стал тамбовчанин Александр Боярский

Тамбовская область и Беларусь расширяют сотрудничество

Тамбовская область и Беларусь расширяют сотрудничество

Завтра в Омске состоится конференция по внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса

Завтра в Омске состоится конференция по внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса

Новости СМИ

Новости дня

12:28 «Кэшбери» прекратила свою работу «Кэшбери» прекратила свою работу
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
12:08 Дмитрий Медведев подписал постановление об антиукраинских санкциях Дмитрий Медведев подписал постановление об антиукраинских санкциях
11:43 Названа страна, которая станет следующей жертвой ИГИЛ Названа страна, которая станет следующей жертвой ИГИЛ
11:08 Клиенты «Кэшбери» потеряли более трех миллиардов рублей Клиенты «Кэшбери» потеряли более трех миллиардов рублей
10:36 На днях Госдеп представит доклад о применении Россией химоружия На днях Госдеп представит доклад о применении Россией химоружия
10:17 В Раде Украину сравнили с аквариумной рыбкой В Раде Украину сравнили с аквариумной рыбкой
Россия продала Индии С-400 за рубли, руководство «Яндекс» пытается сохранить контроль над компанией и другие новости среды
Россия продала Индии С-400 за рубли, руководство «Яндекс» пытается сохранить контроль над компанией и другие новости среды
09:44 Найден черный ящик самолета, который потерпел крушение в Индонезии Найден черный ящик самолета, который потерпел крушение в Индонезии

Узнай, страна!

11:16 На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество» На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество»
Богатые будут платить больше за яхты и роскошные квартиры, смертность в России растет, а рождаемость падает и другие новости вторника
Богатые будут платить больше за яхты и роскошные квартиры, смертность в России растет, а рождаемость падает и другие новости вторника
08:38 Завтра в Омске состоится конференция по внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса Завтра в Омске состоится конференция по внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса
31 ОКТ, 17:51 В Якутии произвели первый промышленный взрыв на Верхне-Мунском месторождении алмазов В Якутии произвели первый промышленный взрыв на Верхне-Мунском месторождении алмазов
31 ОКТ, 11:07 В Красноярске тестируют автоматизированную систему управления светофорами В Красноярске тестируют автоматизированную систему управления светофорами
31 ОКТ, 10:36 В Южно-Сахалинске будут бороться с пробками японским способом В Южно-Сахалинске будут бороться с пробками японским способом
31 ОКТ, 08:11 ЕАО получит более 13 млн рублей на поддержку семейного воспитания детей-инвалидов ЕАО получит более 13 млн рублей на поддержку семейного воспитания детей-инвалидов
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
29 ОКТ, 17:28 Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство
26 ОКТ, 14:24 В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз» В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter