На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество»



Программа «Краткосрочное наставничество» поможет выпускникам детских домов определиться в выборе жизненного пути

Наставничество на Тамбовщине развивается очень активно, в регионе реализуется много интересных проектов в этой сфере. Губернатор Александр Никитин с удовольствием выступает в роли наставника, что показал и конкурс «Лидеры Тамбовщины». Одним из новых проектов, внедренных в области в данной сфере, стала программа «Краткосрочное наставничество». В рамках программы успешные люди региона помогут определиться в выборе жизненного пути тридцати детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Одним из наставников этой программы стал индивидуальный предприниматель Роман Тянутов. Его семья помогает Инжавинскому детскому дому. Приезжают к ребятам на все праздники, участвуют в различных мероприятиях этого учреждения. Поэтому от предложения стать наставником Роман не отказался.

Его подопечным стал выпускник детского дома Олег Рогов. Роман был рядом, когда юноша в этом году поступал в Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, устраивался в общежитии в Тамбове.

- Каждый должен чувствовать семейное тепло, - убежден Роман Тянутов.

Окружить юношу, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, семейным теплом и старается Роман Тянутов вместе со своими домочадцами. Так, их младший сын Тимофей занимается в спортивном клубе «Футболика». И на днях Олег на празднике семьи в качестве старшего брата выступил наставником для Тимофея. Ребята вместе погоняли мяч, получив массу положительных эмоций.

Параллельно Роман Тянутов учит своего подопечного, как правильно общаться с людьми, что нужно делать в той или иной жизненной ситуации, как реагировать на возникающие проблемы.

- Я всегда готов прийти Олегу на помощь, посоветовать, подсказать что-то, - отмечает он.

Именно в этом и заключается основная идея программы, которая является одной из составляющих проекта «Действуем вместе!». По мере необходимости наставники встречаются со своими подопечными, обсуждают их планы на жизнь, дают советы.

Перед участием в программе они прошли специальное обучение по технологии наставничества. На данный момент подобрано одиннадцать пар «наставник – подопечный». Так, наставниками стали руководители предприятий, управленцы, деятели культуры, науки, образования, искусства и спорта. В их числе заместитель председателя Тамбовской областной Думы Ирина Тен, глава администрации Мичуринского района Галина Шеманаева, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Павел Грицков, генеральный директор Тамбовской группы компаний «Мегаполис» Альберт Дорожкин и другие.

- Выпускникам интернатных учреждений, порой, не хватает именно общения, - подчеркивает директор Центра по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ради будущего» Елена Барсукова.

И программа этот вопрос решит. Предполагается, что в ходе встреч у ребенка появится мотивация взять ответственность за успешную самореализацию в жизни и интерес к развитию, сформируется позитивный образ собственного будущего.

Добавим, что сейчас в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается 257 детей. В системе профессионального образования региона обучаются 833 человека в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.