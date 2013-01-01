На Тамбовщине выступят лучшие духовые оркестры России



10 и 11 июня в Тамбовской области пройдет VII Международный фестиваль духовых оркестров имени Василия Агапкина и Ильи Шатрова. Об особенностях проведения фестиваля рассказал сегодня журналистам заместитель начальника управления культуры и архивного дела области Сергей Саввин.

Он напомнил, что основателем и бессменным музыкальным руководителем фестиваля был военный дирижёр, композитор, народный артист России генерал-лейтенант Валерий Халилов. И в предстоящие выходные над Цной будут звучать и его произведения. Кроме того, в рамках фестиваля в Тамбове будет открыт памятник Валерию Халилову.

На Тамбовщину приедут лучшие духовые оркестры России. Это Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени В.С. Халилова, Военный Образцовый оркестр Почетного караула МО РФ и другие коллективы. Впервые в этом году в грандиозном музыкальном проекте принимет участие Военный оркестр штаба Центрального Оршанско-Хинганского Краснознамённого округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Напомним, что организатором Международного фестиваля является администрация Тамбовской области при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства обороны России.

Фестиваль пользуется большой популярностью не только у тамбовчан. Насладиться духовой музыкой приезжают гости из других регионов страны.

По традиции, 10 июня, оркестры-участники фестиваля выступят с сольными концертами в городах и районах области. Встречать музыкантов будут в городах Котовск, Мичуринск, Рассказово, поселках совхоз Комсомолец, Строитель, рабочих поселках Знаменка, Староюрьево, Зеленый, Дмитриевка.

Главные события фестиваля пройдут в понедельник, 11 июня на площадках Тамбова. В 15.00 в сквере Е. Боратынского выступят самодеятельные духовые оркестры из районов и городов области. Одновременно у ТГУ имени Г.Р. Державина (остановка Динамо) состоится концерт студенческого оркестра университета.

В 16.00 в Музейно-выставочном центре Тамбовской области пройдет открытие выставки «Валерий Халилов: навечно с музыкой в строю».

В 18.00 на площадке близ памятника военным дирижерам В.И.Агапкину и И.А. Шатрову при торжественном построении оркестров-участников фестиваля состоится церемония открытия памятника военному дирижёру, композитору, народному артисту России, генерал-лейтенанту Валерию Халилову.

В 19.00 на площади Музыки начнется гала-концерт духовых оркестров России. По окончании концертной программы гостей фестиваля ждет праздничный фейерверк.