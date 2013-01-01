На Тамбовщине подвели итоги акции «Чистый парк»



На территории Тамбовской области прошла акция «Чистый парк», организованная НКО «ЭкоСфера» в рамках проекта «#ЭкоШефство», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

На территории Тамбовской области прошла акция «Чистый парк», организованная НКО «ЭкоСфера» в рамках проекта «#ЭкоШефство», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

В акции приняли участие волонтеры со всей Тамбовской области, а также неравнодушные жители, ухаживающие за ближайшими парками и скверами.

Волонтеры отряда «Максимум» Рассказовского района убрали подшефную территорию парка села Дмитриевщина. Волонтерский отряд «Патриот» Мичуринского района привел в порядок территорию возле Казанского источника у села Старая Казинка. Ребята также очистили дно источника. Отряд «Чакинский» Ржаксинского района вместе с местными школьниками убрал улицу Первомайская в поселке Чакино.

Центральным мероприятием акции «Чистый парк» стала экологическая акция, проведенная в одном из центральных скверов Тамбова. Здесь на уборку территории вышли студенты вместе с активными горожанами.

По словам организаторов, несмотря на завершение акции экологические волонтеры региона продолжают следить за любимыми парками, скверами и дворами, выбранными ими в качестве подшефной территории.