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ИЗМИР

На Тамбовщине подвели итоги акции «Чистый парк»

Июн 15
Тамбовская область Центральный федеральный округ
На Тамбовщине подвели итоги акции «Чистый парк»

На территории Тамбовской области прошла акция «Чистый парк», организованная НКО «ЭкоСфера» в рамках проекта «#ЭкоШефство», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.
На территории Тамбовской области прошла акция «Чистый парк», организованная НКО «ЭкоСфера» в рамках проекта «#ЭкоШефство», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

В акции приняли участие волонтеры со всей Тамбовской области, а также неравнодушные жители, ухаживающие за ближайшими парками и скверами.

Волонтеры отряда «Максимум» Рассказовского района убрали подшефную территорию парка села Дмитриевщина. Волонтерский отряд «Патриот» Мичуринского района привел в порядок территорию возле Казанского источника у села Старая Казинка. Ребята также очистили дно источника. Отряд «Чакинский» Ржаксинского района вместе с местными школьниками убрал улицу Первомайская в поселке Чакино.

Центральным мероприятием акции «Чистый парк» стала экологическая акция, проведенная в одном из центральных скверов Тамбова. Здесь на уборку территории вышли студенты вместе с активными горожанами.

По словам организаторов, несмотря на завершение акции экологические волонтеры региона продолжают следить за любимыми парками, скверами и дворами, выбранными ими в качестве подшефной территории.



 
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