На Тамбовщине массово отметят областной день спорта и здоровья

Уже через несколько дней, 15 сентября, на Тамбовщине пройдет традиционный праздник любителей активного образа жизни – областной День здоровья и спорта. Парад спортсменов, их показательные выступления и мастер-классы. Изюминкой этого года станет проведение трех боев: по правилам ММА, по правилам профессионального бокса и по правилам кикбоксинга. А любители бега смогут принять участие во всероссийских соревнованиях «Кросс наций-2018».

Большим любителем спорта является глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он постоянно поддерживает спортсменов, вместе со всеми жителями региона радуется их успехам, сам ведет активный образ жизни.

Областной День здоровья и спорта на Тамбовщине проводится в девятый раз. В мероприятии примут участие несколько тысяч человек. В частности, колонны парада спортсменов возглавят ведущие атлеты области: неоднократный победитель первенства Европы и мира по боксу Илья Попов, призеры и победители Сурдлимпийских Игр по греко-римской борьбе Владислав Тарасов и Евгений Желтухин, профессиональные игровые команды.

Под спортивными флагами пройдут представители самых различных видов спорта: воспитанники Академии футбола, Центра единоборств имени Е.Т. Артюхина, Центра подготовки спортсменов по циклическим и игровым видам спорта, спортивно-адаптивной школы, других спортивных школ города Тамбова, студенты различных факультетов высших учебных заведений области.

В торжественной части предусмотрены показательные выступления спортсменов различных направлений. В рамках праздника пройдет легкоатлетическая эстафета, соревнования по стритболу, пляжному футболу, теннису, велосипедному спорту. Кроме того, будут работать площадки здоровья. По традиции на празднике проводится награждение лучших учреждений, тренеров, спортсменов.

Областной День здоровья и спорта – это одно из крупнейших и массовых физкультурно-спортивных мероприятий в регионе. В празднике участвуют представители всех районов и городов области. Мероприятие рассматривается в качестве популяризации занятий спортом и физкультурой, пропаганды здорового образа жизни. После проведения областного Дня здоровья и спорта отмечается увеличение числа записавшихся в спортивные секции детей и подростков. Кроме того, такие мероприятия помогают спортсменам региона стать единой командой.

В управлении по физической культуре и спорту области подчеркивают: сейчас на Тамбовщине организованно занимаются физической культурой и спортом порядка 400 тысяч человек, что превышает 38 процентов от общей численности населения области (показатель выше среднего по России). К примеру, в 2009 году этот показатель составлял чуть более 137 тысяч человек (12,6 процента).