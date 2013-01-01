На Таймыре появился бесплатный интернет в одном из самых северных населенных пунктов мира



В таймырском поселке Сындасско заработал бесплатный доступ в интернет в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Населенный пункт, в котором проживает почти 500 человек, расположен на берегу Хатангского залива. Теперь и в этом – одном из самых северных населенных пунктов мира – можно бесплатно пользоваться интернетом на скорости не менее 10 Мбит/сек.

Большая часть жителей Сындасско ведет кочевой образ жизни, четверть населения занимается оленеводством. Специалисты смогли организовать точку общественного Wi-Fi в населенном пункте, используя спутниковые технологии. Для этого компания «Ростелеком» построила более 3,5 тыс. км линий связи и подключила к интернету 238 населенных пунктов на территории региона. В планах на 2020 год – организация бесплатного интернет-доступа еще для 40 муниципальных образований. При этом территориям предоставляются субсидии на создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных поселков Красноярского края. Красноярский край, Сибирский федеральный округ

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