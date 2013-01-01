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На стройплощадку Курской АЭС-2 доставлена «ловушка расплава»

Окт 19
Курская область Центральный федеральный округ
На стройплощадку Курской АЭС-2 доставлена «ловушка расплава»

Это устройство нового поколения, адаптированное под условия площадки и требования безопасности, обладающеее повышенной сейсмостойкостью, гидродинамической и ударной прочностью, а также защитой от затопления и упрощенной технологией монтажа.
На днях на стройплощадку прибыли 110-тонная направляющая плита и 209-тонная ферма-консоль с диаметром 9,5 метра, а также корпус «ловушки» – нижняя деталь конструкции высотой 6,5 метра и весом 168 тонн. Специально для этого трасса Иванино–Макаровка была перекрыта для автомобильного движения во всех направлениях.

«Транспортировка прошла по плану, без осложнений, – рассказал главный инженер УКС КуАЭС-2 Николай Бобелев. – До конца декабря 2018 года мы должны смонтировать элементы устройства локализации зоны расплава. Специально для этой операции на стройплощадку с Нововоронежской АЭС будет доставлен тяжелый строительный кран Demag CC 6800».

В настоящее время детали ловушки размещены на специально подготовленной бетонной площадке перед реакторным зданием №1 КуАЭС-2. В декабре запланирован монтаж оборудования в реакторном здании.



 
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