На стройплощадку Курской АЭС-2 доставлена «ловушка расплава»



Это устройство нового поколения, адаптированное под условия площадки и требования безопасности, обладающеее повышенной сейсмостойкостью, гидродинамической и ударной прочностью, а также защитой от затопления и упрощенной технологией монтажа.

На днях на стройплощадку прибыли 110-тонная направляющая плита и 209-тонная ферма-консоль с диаметром 9,5 метра, а также корпус «ловушки» – нижняя деталь конструкции высотой 6,5 метра и весом 168 тонн. Специально для этого трасса Иванино–Макаровка была перекрыта для автомобильного движения во всех направлениях.

«Транспортировка прошла по плану, без осложнений, – рассказал главный инженер УКС КуАЭС-2 Николай Бобелев. – До конца декабря 2018 года мы должны смонтировать элементы устройства локализации зоны расплава. Специально для этой операции на стройплощадку с Нововоронежской АЭС будет доставлен тяжелый строительный кран Demag CC 6800».

В настоящее время детали ловушки размещены на специально подготовленной бетонной площадке перед реакторным зданием №1 КуАЭС-2. В декабре запланирован монтаж оборудования в реакторном здании.