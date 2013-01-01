На Ставрополье стартует проект строительства завода по переработке хлопка-сырца за 12 млрд рублей
Ноя 6
В Буденновском районе Ставропольского края на базе сельхозкооператива «Терский» реализуется масштабный проект, в рамках которого запланировано строительство завода по джинированию (первичной обработке) хлопка-сырца. Строительные работы начнутся в 2020 году. Общая стоимость проекта составит более 12 млрд рублей.
В настоящее время проектировщики завершают проработку технико-экономических показателей будущего предприятия. Правительство края намерено поддержать строительство завода, предоставив сельхозпредприятию «Терский» меры государственной поддержки.
В настоящее время АО СХП «Терский» - единственный в регионе агропроизводитель, занимающийся возделыванием хлопчатника.
Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ
6 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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