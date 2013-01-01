На Ставрополье построили крупнейший комплекс по производству козьего молока за 0,5 млрд рублей



В селе Надежда Шпаковского района Ставропольского края открыли крупнейшую в регионе козью ферму и перерабатывающее предприятие по производству продукции из козьего молока. Инвестиции в проект ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский» составили около 500 млн рублей. На ферме содержится более 1 тыс. голов голландских коз с перспективой удвоения поголовья. Реализация проекта позволила создать 28 новых рабочих мест.

Ферма и комплекс по переработке козьего молока оснащены новейшим технологическим оборудованием, с применением современных технологий содержания коз. Мощность автоматизированного молокоперерабатывающего предприятия по производству козьего молока, творога, йогуртов, сыров и т.д. составляет 2 тыс. тонн молочной продукции в год. Произведенные товары будут поставляться на российский рынок. Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ

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