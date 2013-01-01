На Ставрополье открыли завод по производству семян кукурузы и подсолнечника без использования ГМО



В Ставропольском крае в поселке Солнечнодольск Изобильненского городского округа состоялся запуск завода ООО «Долина семян», который будет специализироваться на производстве классических гибридов семян кукурузы и подсолнечника (без применения ГМО). Инвестиции российского подразделения международной компании «Ремингтон Сидс» в строительство первой очереди завода превысили 2 млрд рублей. Создано около 200 рабочих мест, в том числе — 52 постоянных.

Мощность нового предприятия составит 10 тысяч тонн высококачественных семян кукурузы и 5 тысяч тонн семян подсолнечника в год. Специализация производства исключает использование технологий генной инженерии. Материал для завода выращивается на территории местного хозяйства на орошаемой площади в 10 тысяч гектаров.

Инвестор уже ведет строительство второй очереди «Долины семян», которая будет запущена в 2020 году.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ