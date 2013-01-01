На Ставрополье начинается промышленное выращивание хлопка



В посёлке Терском Будённовского района Ставропольского края приступают к реализации инвестиционного проекта «Хлопок Руси» по промышленному производству хлопка. Общий объём инвестиций составит 12,2 миллиарда рублей. Проект будет реализован с использованием мер государственной поддержки.

В рамках проекта сельскохозяйственное предприятие СХП «Терский», которое уже имеет пятилетний опыт работы в этой сфере, планирует на 4,5 тысячах гектаров ежегодно получать более 20 тысяч тонн хлопка-сырца. В перспективе - увеличение площади до 20 тысяч гектаров и строительство завода по джинированию хлопка.

Реализации краевого проекта по промышленному производству хлопка будет также способствовать проведение мелиоративных мероприятий.Уже в 2019 году в Терском районе в рамках госпрограммы "Развитие мелиорации земель" будет реализовано три проекта по строительству и реконструкции мелиоративных систем на площади 4,8 тыс. га, к 2021 году запланировано увеличение мелиоративных земель еще на 6 тыс. га.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ