На Ставрополье крупнейший в России производитель садовой земляники отправил первый урожай в регионы



В Предгорном районе Ставропольского края тепличный комплекс ООО «Вкус Ставрополья», являющийся крупнейшим в России производителем земляники садовой в защищенном грунте, отправил на реализацию первый урожай в торговые сети Ставрополья, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени.

Тепличный комплекс был введён в эксплуатацию в декабре 2019 года. Территория теплиц площадью 6 га позволяет выращивать 840 тонн ягоды. К середине марта валовое производство земляники составило 113,5 тонн ягод при урожайности 195 центнеров с гектара.

В 2020 году планируется увеличить площадь теплиц в три раза и построить 19 га полутуннельных теплиц, а также расширить ассортимент ягод голубикой, ежевикой и малиной.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ