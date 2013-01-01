На Среднерусском экономическом форуме-2018 подписаны документы о сотрудничестве



Соглашение о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности между ТПП РФ, администрацией Курской области и ТПП Курской области предполагает сотрудничество по вопросам социально-экономического развития нашего региона, привлечения российских и иностранных инвестиций в региональные приоритетные проекты, расширения региональной инфраструктуры поддержки инноваций, укрепления межрегионального и международного сотрудничества, поддержки предпринимательства.

Документ предусматривает, что стороны будут обмениваться информацией по обозначенным вопросам, проводить консультации, совместные рабочие встречи, тематические семинары, круглые столы и другие мероприятия в целях выработки предложений, представляющих взаимный интерес.

Кроме этого было подписано соглашение о сотрудничестве между Курской ТПП и АНО «Научно-исследовательский институт экономических стратегий».

Губернатор Александр Михайлов поставил свою подпись под соглашением о сотрудничестве между администрацией Курской области и правительством Воронежской области.

Еще одни документ - протокол о намерениях – подписан губернатором Курской области и генеральным директором ООО «ЭкоТекс» Тахиром Мурзиным. Он предполагает сотрудничество по организации современного производства трикотажного полотна на территории Курской области. Мощность производства составит 8 тысяч тонн в год, будет создано 200 новых рабочих мест. В ближайших планах компании - реконструкция производственных корпусов, монтаж и ввод в эксплуатацию необходимого оборудования.