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ИЗМИР

На сооружении Курской АЭС-2 в 2018 году будет освоено более 27 миллиардов рублей

Янв 30
Курская область Центральный федеральный округ
На сооружении Курской АЭС-2 в 2018 году будет освоено более 27 миллиардов рублей

Это почти на 10 млрд рублей больше, чем было освоено в 2017 году.
Годовая производственная программа стала предметом анализа на оперативном штабе по сооружению энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 в 2018 году. Заседание штаба состоялось под руководством первого заместителя генерального директора - директора филиала концерна «Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов Алексея Жукова.

Главным достижением прошедшего года стало начало армирования фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1. Завершение армирования в первом полугодии 2018 года позволит выполнить бетонирование фундаментной плиты реакторного здания 1-го блока, что является одной из ключевых задач года.

Среди других важнейших задач текущего года - завершение осенью устройства стен реакторного здания энергоблока № 1 с отметки -5,450 до отметки -2,150 и начало армирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 2 в декабре.

Также предстоят работы по устройству оснований зданий и сооружений двух строящихся энергоблоков.

Кроме того, летом предусмотрено завершение общестроительных работ и начало монтажа технологического оборудования цеха изготовления армометаллоблоков.

На штабе было отмечено, что в настоящее время на площадке КуАЭС-2 в плановом режиме продолжается строительство объектов стройбазы и инженерных сетей, ведется завоз песка и гравия для последующего создания песчаных и песчано-гравийных подушек под фундаменты зданий и сооружений.

С конца декабря 2017 года на уложенную арматуру нижнего пояса фундаментной плиты реакторного здания первого энергоблока смонтировано 12 армоблоков. Всего в фундаментную плиту здания должен быть проведен монтаж 105 армоблоков общим весом более 1600 тонн.



 
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