На сооружении Курской АЭС-2 в 2018 году будет освоено более 27 миллиардов рублей
Это почти на 10 млрд рублей больше, чем было освоено в 2017 году.
Главным достижением прошедшего года стало начало армирования фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1. Завершение армирования в первом полугодии 2018 года позволит выполнить бетонирование фундаментной плиты реакторного здания 1-го блока, что является одной из ключевых задач года.
Среди других важнейших задач текущего года - завершение осенью устройства стен реакторного здания энергоблока № 1 с отметки -5,450 до отметки -2,150 и начало армирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 2 в декабре.
Также предстоят работы по устройству оснований зданий и сооружений двух строящихся энергоблоков.
Кроме того, летом предусмотрено завершение общестроительных работ и начало монтажа технологического оборудования цеха изготовления армометаллоблоков.
На штабе было отмечено, что в настоящее время на площадке КуАЭС-2 в плановом режиме продолжается строительство объектов стройбазы и инженерных сетей, ведется завоз песка и гравия для последующего создания песчаных и песчано-гравийных подушек под фундаменты зданий и сооружений.
С конца декабря 2017 года на уложенную арматуру нижнего пояса фундаментной плиты реакторного здания первого энергоблока смонтировано 12 армоблоков. Всего в фундаментную плиту здания должен быть проведен монтаж 105 армоблоков общим весом более 1600 тонн.
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