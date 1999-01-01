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На Северо-Западе России инвестируют в людей, безгранично дружат с соседями и ловят работу в воде

Окт 4
Москва Центральный федеральный округ
На Северо-Западе России инвестируют в людей, безгранично дружат с соседями и ловят работу в воде

В регионах СЗФО стартуют социальные проекты, реализуются программы международного сотрудничества, создаются новые уникальные объекты и производства
В Вологодской области в рамках акции «Вода России» очистили более миллиона квадратных метров берегов 190 водоемов, собрали и вывезено на места размещения отходов около 4,5 тысяч кубометров мусора. В уборке участвовали около 11,5 тысяч человек и 176 организаций-партнеров.

В регионе приступили к реализации госпрограммы по поддержке развития аквакультуры, которая позволит в ближайшие три года увеличить объемы производства рыбы всех видов в 10 раз – до тысячи тонн. В Вологодской области сформирован блок рыбоводных организаций, которые могут создать мощный кластера в сфере рыбохозяйственного комплекса. Госпрограмма поддержки аквакультуры.

А в Мурманской области на площадке ФГУП «Атомфлот» завершили загрузку ядерного топлива на единственном в мире атомном плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов». В следующем году его отбуксируют в морской порт города Певека, где эта плавучая атомная станция будет прямо с воды через энергомост обеспечивать электроэнергией Чукотский автономный округ.

Власть, бизнес и волонтеры помогают пожилым и больным, обучают инновациям молодежь и детей

В Псковской области в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, который реализуют шесть регионов, провели диагностику более 1100 жителей пожилого возраста и с инвалидностью. Для оценки физического состояния таких людей эксперты регионального управления социальной защиты населения создали специальную шкалу из шести категорий – от активного долголетия до необходимости круглосуточного ухода. Власти региона планируют открыть в муниципалитетах школы по уходу, в которых обучение смогут пройти родственники людей с ограниченными возможностями.

В Новгородской области волонтеры-медики благоустраивают новые фельдшерско-акушерские пункты в рамках всероссийского проекта «Добро в село». Волонтеры не только приводят в порядок территорию возле новых ФАПов в сельской глубинке, но и организуют для жителей мастер-классы по оказанию первой помощи. А специалисты Центра медицинской профилактики измерят им основные показатели здоровья и дадут консультации. До конца этого года в области появится еще 7 ФАПов, на которые из федерального бюджета выделено 24,7 млн. рублей в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

В Выборге создается первый в Ленинградской области Центр молодежного инновационного творчества, на который администрация региона выделила 6,7 млн рублей. Здесь устанавливают современные станки и другое высокотехнологичное оборудование для выполнения работ с применением 3D-технологий – сканирования, печати, моделирования, проектирования и конструирования различных изделий. До конца этого года в центре начнутся обучающие курсы для школьников, студентов и молодых предпринимателей, а также творческие встречи и семинары. Ежегодно обучение в инновационном центре смогут проходить около 500 представителей талантливой молодежи.

В Вологодской области готовятся к кибер-соревнованиям по цифровой грамоте. Состязания, в которых примут участие около 400 младших школьников Вологды, Нюксеница, Тотьмы, Тарногского Городка, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, организует компьютерный клуб VolBIT при поддержке региональных и муниципальных властей. Это не разовая акция, а часть планомерной системной работы и долгосрочного партнёрства с ИТ-компаниями Playrix, R-Style Softlab, Сбербанк Технологии. Партнеры стимулируют школьников к углубленному изучению информационных технологий, получению ИТ-профессий и в будущем - к работе на предприятиях региональной ИТ-отрасли.

Культура, туризм и новые технологии переходят все границы

В Калининградской области изучают заявки конкурса на участие в программе приграничного сотрудничества «Россия – Польша».

Общий бюджет программы составляет более 62 миллионов евро, уже сегодня заявлено 118 проектов в сфере экологии, транспорта и связи, исторического, природного и культурного наследия на общую сумму более 210 миллионов евро. С российской стороны будут модернизированы набережные, парки, смотровые площадки в Мальборке и в Светлом, создан 34-километровый веломаршрут на территории Калининградской области и каталог велосипедных маршрутов Северо-Восточной Польши. Планируется реконструкция региональной дороги № 512 и строительство моста на реке Лына.

В Архангельске готовятся к IX Российско-норвежскому культурному форуму, который проводится в соответствии планом действий по сотрудничеству в области культуры на Крайнем Севере.

В форуме примут участие руководители сферы культуры, продюсеры фестивалей и руководители музыкальных коллективов, сотрудники музеев и творческих лабораторий, архивов, библиотек, лидеры проектов развития территорий Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелия и Республики Коми, Ненецкого автономного округа и норвежских провинций Нурланн, Тромс и Финнмарк. Они обменяются опытом сохранения культурных ценностей, посетят мастер-классы по традиционным северным ремёслам и народному декоративно-прикладному искусству, побывают в архангельских музеях.

В Санкт-Петербурге финишировал российско-китайский автопробег «Газ в моторы». 15 автобусов, грузовых и легковых автомобилей, работающих на сжиженном природном газе, стартовали в китайской провинции Цзянсу, за месяц прошли почти 10 тысяч километров по дорогам Китая, Казахстана и России и приехали прямо на VIII Международный газовый форум. Участники акции, организованной ПАО "Газпром", доказали эффективность этого вида топлива, а Алексей Миллер заявил, что инновационные технологии в газовой сфере, разработанные российскими компаниями, сегодня опережают мировые стандарты на два поколения вперед.



 
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