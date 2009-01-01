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На Сахалине завершили первый этап модернизации птицефабрики стоимостью 2,4 млрд рублей

Ноя 14
Москва Центральный федеральный округ
На Сахалине завершили первый этап модернизации птицефабрики стоимостью 2,4 млрд рублей

В Южно-Сахалинске реализован первый этап крупного инвестиционного проекта по реконструкции птицефабрики «Островная» суммарной стоимостью 2,4 млрд рублей. Модернизация производства позволит полностью закрыть потребность населения Сахалинской области, в том числе Курил, в местном яйце, а также обеспечить потребителей свежим мясом бройлеров и производными продуктами. Благодаря созданию современного птицеводческого комплекса его мощность увеличится в три раза. Будет создано 130 дополнительных рабочих мест.
Проект включает строительство новых цехов и запуск линии переработки и копчения мясной продукции. Планируется возвести очистные сооружения, что значительно снизит нагрузку на окружающую среду.

Сегодня АО «Птицефабрика «Островная» производит 2 тысячи тонн мяса птицы в год. После завершения следующего этапа инвестиционного проекта в 2020 году объемы производства удвоятся, а в 2021 году вырастут втрое. Проектом предусматривается полная линейка производства мясной продукции – от охлажденной тушки птицы до полуфабрикатов, копчёностей.

По словам генерального директора птицефабрики «Островная» Сергея Добрели, «Сахалинская область получит свыше шести тысяч тонн мяса бройлеров плюс 120 миллионов штук яиц».

Предприятие намерено развивать собственную торговую сеть на Сахалине. Магазины откроются практически во всех районах региона, в том числе в отдаленных муниципалитетах.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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