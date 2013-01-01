На Сахалине запустили производство теплоизоляционных материалов, труб и бетонных изделий



В городе Корсакове Сахалинской области компания «Теплострой» приступила к выпуску пенополиуретановой скорлупы, предизолированных труб и бетонных изделий, необходимых для обеспечения инфраструктуры региона. Инвестиции в проект по организации производственного предприятия составили 32,5 млн рублей. Создано 12 рабочих мест.

Производство размещено на собственных площадях компании, где построены цеха с инженерными сетями. Уустановлено и смонтировано приобретенное оборудование, которое позволяет выйти на полный объем производства уже с первого года работы.

«Мощности нашего предприятия позволяют производить до 10 тысяч погонных метров пенополиуритановой скорлупы, до 5 тысяч предизолированных труб и до 15 тысяч кубометров бетонных изделий, — отметил генеральный директор ООО «Теплострой» Ким Ен Кир. — Таким образом, мы сможем удовлетворять спрос потребителей теплоизоляционных материалов и бетонных изделий не только на территории Сахалинской области, но и выйти на рынок России».

Выпускаемая продукция предназначена для строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ