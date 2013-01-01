На Сахалине ввели в эксплуатацию пункт пропуска грузовых морских судов



В создание и оснащение современным оборудованием этого пункта на территории Угольного морского порта Шахтёрск Восточная горнорудная компания (ВГК) вложила около 192 млн рублей.

Работа пункта пропуска позволит сократить с трёх до одного дня длительность таможенного досмотра и контрольных операций в отношении грузовых судов, которые пересекают государственную границу и следуют в порт Шахтёрск. Здесь будут работать 19 представителей таможенного и пограничного ведомств, службы безопасности объекта.

Организация контрольных мероприятий в Углегорском районе обеспечит реализацию планов развития угольного порта. В этом году реализация твёрдого топлива за пределы региона составила более 8 млн тонн, в следующем планируется отгрузить не менее 10 млн тонн, при этом в акваторию порта зашли 160 иностранных судов. Если сегодня погрузка происходит в море с помощью рейдовых судов-перегрузчиков, то в дальнейшем строительство 28-километрового магистрального конвейера и глубоководного причала позволит загружать уголь в большие суда непосредственно у причала. Порт будет работать круглый год, а количество обрабатываемых сухогрузов значительно возрастёт - по итогам реализации проекта добыча и экспорт угля увеличатся в несколько раз по сравнению с текущими объёмами.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ