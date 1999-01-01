На Сахалине строят измерительный пункт наземного комплекса управления космическими аппаратами



Трассовый пункт «Сахалин» в Поронайском районе Сахалинской области создает холдинг «Российские космические системы» госкорпорации «Роскосмос».

Над островом Сахалин проходит одна из трасс выведения с нового российского космодрома «Восточный», где к 2021 году планируется проводить ежегодно до десяти запусков в космос.

ИП «Сахалин» создается для приема, регистрации и передачи в центры обработки измерительной информации с ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов, а также для управления космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения.

«Окончание работ запланировано на 2025 год, но уже в 2021 году трассовый пункт обеспечит измерениями запуски ракет на наклонение 51,6 градусов. Новейшие аппаратно-программные комплексы будут размещены в унифицированном технологическом модуле», - отметил начальник центра по созданию программно-технических средств отраслевого назначения РКС Максим Щербаков.

С 2012 по 2016 годы компании холдинга РКС ввели в эксплуатацию комплекс средств измерений, сбора и обработки информации космодрома «Восточный». В те же годы в составе комплекса в городе Циолковский построен Восточный командно-измерительный пункт (КИП). Это один из самых современных командно-измерительных пунктов наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами России. Опыт и наработки РКС, полученные в ходе строительства Восточного КИП, будут использованы при создании нового измерительного пункта на острове Сахалин.

В состав наземного автоматизированного комплекса управления российскими космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения и измерений сегодня входят Западный КИП в Московской области, Центральный КИП в Красноярском крае и Балтийский КИП в Калининградской области.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ