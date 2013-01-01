На Сахалине собрали первый урожай овощей в новом тепличном комплексе в Невельском районе



Автоматизированный комплекс площадью три гектара построен по итальянским технологиям и адаптирован к климатическим условиям юга Сахалинской области - теплицы устойчивы к снежным заносам, морозам и ветровым нагрузкам.

В реализацию проекта в селе Колхозном инвесторы вложили около одного миллиарда рублей. Первый урожай в полторы тонны томатов пяти сортов поступил в торговые точки Невельска. До конца года на предприятии планируют получить до ста тонн продукции и расширить географию поставок.

В дальнейшем в тепличном комплексе ежегодно будут выращивать 1 350 тонн томатов продукции, собирая до 40-45 килограммов овощей с одного квадратного метра закрытого грунта.

«Самое главное – мы смогли вырастить качественную экологически чистую продукцию, сформировать коллектив специалистов. Впереди – наращивание объёмов производства. Кроме того, планируем реализовать еще один амбициозный проект – возвести тепличный комплекс для выращивания клубники», - подчеркнул генеральный директор ООО «Невельский АгроСнаб» Денис Кан.

По данным министерства сельского хозяйства Сахалинской области, по итогам 2018 года со всех предприятий региона планируется получить около 7,2 тысячи тонн овощной продукции – то есть на 1 тысячу больше, чем в прошлом году. Ещё три года назад обеспеченность жителей Сахалина местными тепличными овощами составляла 48 процентов, а с этого года они на сто процентов будут обеспечены произведенной на острове овощной продукцией.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ