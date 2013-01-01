На Сахалине открыли новый автомобильный мост и дорогу к заводу по производству СПГ



В Корсаковском районе Сахалинской области началось движение по новому участку трассы Корсаков – Новиково в районе завода по производству сжиженного природного газа. Теперь автомобили проезжают через современный мост по асфальтовой дороге протяженностью 2,7 км. Строительство велось с учетом заболоченной местности и слабых грунтов. Всего в 2019 году на строительство и ремонт дорог в Сахалинской области направили 7,4 млрд рублей.

Ранее путь к заводу СПГ проходил по грунтовой дороге в непосредственной близости от моря. Во время штормов происходили размывы полотна, что подвергало опасности участников дорожного движения.

Новая дорога комфортнее и безопаснее. Ширина заасфальтированной части – 9 метров. Также здесь установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесли дорожную разметку. На подходах к мосту выполнено устройство облегченной насыпи из пеноплекса, что снижает вероятность просадки дороги в ходе ее эксплуатации.

При строительстве моста через реку усилили береговые опоры и увеличили их количество. С обеих сторон моста смонтировали переходные девятиметровые железобетонные плиты для распределения нагрузки на большую площадь и повышения устойчивости сооружения.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ