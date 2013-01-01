На Сахалине открыли новый автомобильный мост и дорогу к заводу по производству СПГ
Дек 25
В Корсаковском районе Сахалинской области началось движение по новому участку трассы Корсаков – Новиково в районе завода по производству сжиженного природного газа. Теперь автомобили проезжают через современный мост по асфальтовой дороге протяженностью 2,7 км. Строительство велось с учетом заболоченной местности и слабых грунтов. Всего в 2019 году на строительство и ремонт дорог в Сахалинской области направили 7,4 млрд рублей.
Ранее путь к заводу СПГ проходил по грунтовой дороге в непосредственной близости от моря. Во время штормов происходили размывы полотна, что подвергало опасности участников дорожного движения.
Новая дорога комфортнее и безопаснее. Ширина заасфальтированной части – 9 метров. Также здесь установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесли дорожную разметку. На подходах к мосту выполнено устройство облегченной насыпи из пеноплекса, что снижает вероятность просадки дороги в ходе ее эксплуатации.
При строительстве моста через реку усилили береговые опоры и увеличили их количество. С обеих сторон моста смонтировали переходные девятиметровые железобетонные плиты для распределения нагрузки на большую площадь и повышения устойчивости сооружения.
Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ
25 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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