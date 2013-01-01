На Сахалине открыли молочно-товарную ферму на тысячу коров голштинской породы



Крупное сельскохозпредприятие, которое за два года построил с нуля в селе Раздольном АО «Совхоз «Корсаковский», с выходом на проектную мощность будет ежегодно выпускать 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса для жителей региона.

Реализованный на юге Сахалина инвестиционный проект включен в отраслевую государственную программу развития сельского хозяйства и получил финансовую поддержку из регионального бюджета. Исполняющий обязанности председателя правительства Сахалинской области Алексей Белик, что для обеспечить жителей недорогими и качественными продуктами питания местного производства, на Сахалине сегодня реализуется несколько крупных аграрных проектов и одним из самых значимых является современная молочно-товарная ферма в Раздольном.

При создании этого аграрного предприятия был применен лучший российский и белорусский опыт. Для размещения тысячи голов основного стада построены три коровника и три телятника. Их поэтапно будут укомплектовывать поголовьем голштинской породы, которая дает качественное молоко, богатое белками и жирами.

Первые племенные нетели, которые прибыли в Раздольное в конце 2018 года успешно прошли карантин. В ближайшее время на новой молочно-товарной ферме ожидается рождение первых телят.

Рядом с новым аграрным предприятием возведен агрогородок из 50 одноэтажных благоустроенных домов с земельными участками. Они предназначены для сотрудников животноводческого комплекса, многие из которых переехали на Сахалин из других регионов России.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ