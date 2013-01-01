На Сахалине открыли молочно-товарную ферму на тысячу коров голштинской породы
Крупное сельскохозпредприятие, которое за два года построил с нуля в селе Раздольном АО «Совхоз «Корсаковский», с выходом на проектную мощность будет ежегодно выпускать 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса для жителей региона.
При создании этого аграрного предприятия был применен лучший российский и белорусский опыт. Для размещения тысячи голов основного стада построены три коровника и три телятника. Их поэтапно будут укомплектовывать поголовьем голштинской породы, которая дает качественное молоко, богатое белками и жирами.
Первые племенные нетели, которые прибыли в Раздольное в конце 2018 года успешно прошли карантин. В ближайшее время на новой молочно-товарной ферме ожидается рождение первых телят.
Рядом с новым аграрным предприятием возведен агрогородок из 50 одноэтажных благоустроенных домов с земельными участками. Они предназначены для сотрудников животноводческого комплекса, многие из которых переехали на Сахалин из других регионов России.
Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ
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