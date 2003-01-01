На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт
Произведенные на Тверском вагоностроительном заводе устройства закуплены при участии «Корпорации развития Сахалинской области» для поэтапного перевода подвижного состава «Пассажирской компании «Сахалин» с узкой японской на широкую российскую железнодорожную колею.
Поэтапная перешивка сахалинской железной дороги на российскую колею шириной 1520 миллиметров началась в 2003 году и должна завершиться летом 2019 года. К этому времени пассажирская компания «Сахалин», которая ежегодно перевозит по острову поездами дальнего следования и пригородного сообщения более 700 тысяч пассажиров, должна перевести свой подвижной состав на общероссийский стандарт. Для этого имеющиеся у компании вагоны переставят на новые тележки с шириной колеи по российскому стандарту.
Генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей отметил, что предприятие уже поставляло на Сахалин пассажирские вагоны, которые в 2003 году пришли на смену старому подвижному составу, а новые тележки построены с учетом эксплуатации в условиях низких температур воздуха.
Всего будет приобретено 138 вагонных тележек на 299 миллионов рублей. Закупку оборудования в рамках этого инвестиционного проекта ведет «Корпорация развития Сахалинской области». Вторую партию из 69 устройств выпустят в мае и доставят на Сахалин в июне этого года.
«За счет новых тележек улучшится состояние пассажирского подвижного состава, повысится безопасность движения, скорость, плавность хода и в целом уровень комфорта. А когда исчезнет необходимость в замене колесных пар, экономика грузовых перевозок между Сахалином и материком станет гораздо более эффективной, – отметил руководитель «Корпорации развития Сахалинской области». Дмитрий Вдовин, – Переход железной дороги Сахалина на общероссийский стандарт будет иметь комплексный эффект и более тесно свяжет остров с транспортной инфраструктурой всей страны».
По словам главы Сахалинской области Валерия Лимаренко, переход на общенациональный стандарт позволит повысить качество транспортных услуг и существенно сэкономить на железнодорожном транспорте, поскольку не нужно будет оплачивать производство вагонов и комплектующих по спецзаказу.
Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ
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