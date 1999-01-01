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ИЗМИР

На развитие курской медицины из областного бюджета выделено более полумиллиарда рублей

Июн 14
Курская область Центральный федеральный округ
На развитие курской медицины из областного бюджета выделено более полумиллиарда рублей

Об этом шла речь на пресс-конференции председателя комитета здравоохранения Ольги Новиковой.
За последние пять лет удалось снизить общий показатель смертности на 6,6%. На 22% сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Пристальное внимание курских медиков обращено на младенческую смертность. Это показатель, определяющий не только демографию, но вообще уровень развития общества. В нашем регионе младенческая смертность снизилась на 25%. Во многом это заслуга специалистов областного перинатального центра и других родовспомогательных учреждений.

Одной из наиболее значимых причин смертности в целом по стране являются онкологические заболевания. Сегодня эта ситуация стала меняться к лучшему. В 2011 году в регионе был построен и заработал одним из первых в стране современный онкоцентр. На сегодняшний день пациентов принимают радиологический и палатный корпуса, поликлиника, дневной стационар, лабораторный комплекс. Полным ходом идет строительство третей очереди онкоцентра, которое планируют завершить в 2019 году.

Курская область – одна из немногих в стране, где сохранена сеть фельдшерско-акушерских пунктов. На сегодняшний день в деревнях и селах работает 605 точек медпомощи, есть мобильные бригады. В этом году будет построено еще четыре ФАПа - в Курском, Солнцевском, Тимском и Касторенском районах. Также запланировано приобрести 5 передвижных медицинских комплексов для обслуживания сельского населения.

Из областного бюджета выделено почти 509 млн рублей на проведение капитальных ремонтов и новое медицинское оборудование. А на базе Рыльской центральной районной больницы будет организован еще один первичный сосудистый центр.

В числе других важных задач, стоящих перед здравоохранением региона, остается развитие первичной медико-санитарной, повышение доступности специализированной и высокотехнологичной медпомощи. Кроме этого, внимание уделяется проекту «Бережливая поликлиника», он позволит заменить устаревшее оборудование, сделать работу больниц пациентоориентированной: от удобной навигации до специальных call-центров для записи к врачу. Реализовывать проект будут в 38 детских поликлиниках. С этого года проект «Бережливая поликлиника» уже внедряется в пяти детских поликлиниках.



 
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