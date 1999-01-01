На развитие курской медицины из областного бюджета выделено более полумиллиарда рублей



Об этом шла речь на пресс-конференции председателя комитета здравоохранения Ольги Новиковой.

За последние пять лет удалось снизить общий показатель смертности на 6,6%. На 22% сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Пристальное внимание курских медиков обращено на младенческую смертность. Это показатель, определяющий не только демографию, но вообще уровень развития общества. В нашем регионе младенческая смертность снизилась на 25%. Во многом это заслуга специалистов областного перинатального центра и других родовспомогательных учреждений.

Одной из наиболее значимых причин смертности в целом по стране являются онкологические заболевания. Сегодня эта ситуация стала меняться к лучшему. В 2011 году в регионе был построен и заработал одним из первых в стране современный онкоцентр. На сегодняшний день пациентов принимают радиологический и палатный корпуса, поликлиника, дневной стационар, лабораторный комплекс. Полным ходом идет строительство третей очереди онкоцентра, которое планируют завершить в 2019 году.

Курская область – одна из немногих в стране, где сохранена сеть фельдшерско-акушерских пунктов. На сегодняшний день в деревнях и селах работает 605 точек медпомощи, есть мобильные бригады. В этом году будет построено еще четыре ФАПа - в Курском, Солнцевском, Тимском и Касторенском районах. Также запланировано приобрести 5 передвижных медицинских комплексов для обслуживания сельского населения.

Из областного бюджета выделено почти 509 млн рублей на проведение капитальных ремонтов и новое медицинское оборудование. А на базе Рыльской центральной районной больницы будет организован еще один первичный сосудистый центр.

В числе других важных задач, стоящих перед здравоохранением региона, остается развитие первичной медико-санитарной, повышение доступности специализированной и высокотехнологичной медпомощи. Кроме этого, внимание уделяется проекту «Бережливая поликлиника», он позволит заменить устаревшее оборудование, сделать работу больниц пациентоориентированной: от удобной навигации до специальных call-центров для записи к врачу. Реализовывать проект будут в 38 детских поликлиниках. С этого года проект «Бережливая поликлиника» уже внедряется в пяти детских поликлиниках.