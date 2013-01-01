На Покровской ярмарке в Тамбове открыли музей святителя Луки



Восьмая международная Покровская ярмарка началась со значимого события – в Тамбове состоялось открытие Историко-мемориального музея святителя Луки и презентация новой экспозиции.

Архиепископ Лука известен тем, что в годы совмещал церковное служение, проповеди и активную работу в госпитале, много и каждодневно оперируя. Ему приходилось делать тяжелые, уникальные операции, на которые его коллеги зачастую не решались. Участие в торжественной церемонии открытия музея принял губернатор Александр Никитин, представители Тамбовской митрополии и многочисленные гости Покровской ярмарки.

- Это долгожданное, поистине историческое событие, участниками которого мы с вами являемся, - обратился губернатор к тамбовчанам и гостям города. - Среди имен, просиявших на Тамбовской земле, имя архиепископа Луки занимает особое место. Вклад его в историю неизмерим и неисчерпаем. 30 храмов было открыто благодаря его трудам в то сложное время в Тамбовской области. Тысячи жизней спасено. Это имя озарено особым светом гуманности, чистоты, доброты. Он пришел в этот мир, чтобы сделать нашу жизнь чище, лучше и добрее. Мы всегда будем помнить этого великого человека и брать с него пример.

Народный музей-келью создали в доме по улице Комсомольской, 9, где в сороковых годах прошлого века жил этот выдающийся человек. Александр Никитин поблагодарил всех тамбовчан, кто помогал в создании этого музея. Напомним, впервые о сохранении этого дома представители общественности заговорили в 2015 году. Тогда мемориальный дом был признан объектом историко-культурного наследия регионального значения и внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Позже был организован сбор пожертвований. За короткий срок удалось собрать значительные средства. Кроме того, многие жители Тамбова передали в дар будущему музею уникальные предметы, документы, фотографии и другие реликвии, связанные с именем святителя Луки. Администрация области поддержали идею создания музея. Были выделены средства на приобретение и реставрацию мемориального дома, покупку уникальных экспонатов. В прошлом году на Покровской ярмарке состоялась презентация мемориальной части музея-кельи. Тогда же был открыт памятник Архиепископу Луке авторства скульптора Александра Аполлонова.

В 2017 году Музейный историко-мемориальный проект «Примите мою любовь» получил президентский грант в сумме 2,4 млн. руб. На эти средства для музейной экспозиции приобрели современное интерактивное оборудование, которое позволит проводить экскурсии в мультимедийном формате, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья – слабовидящих и слабослышащих. Кроме того, создана электронная карта-путеводитель «Архиепископ Лука: памятные места в Тамбове». Она дает уникальную возможность совершить виртуальную экскурсию по Тамбову 1940-х годов, увидеть его таким, каким видел его святитель Лука, познакомиться с памятными местами, связанными с тамбовским периодом служения святителя — хирурга.

Уникальный музей готов принимать паломников и туристов, знакомить жителей и гостей Тамбова с духовным и врачебным наследием архиепископа Луки. Открытие музея вызвало большой интерес как у российских туристов, так и гостей из-за рубежа, поскольку тамбовский период жизни святителя Луки - одна из самых ярких страниц его биографии. В годы Великой Отечественной "хирург в рясе" управлял местной епархией и курировал 150 военных госпиталей. Планируется, что новый музей войдет в маршруты познавательного, историко-патриотического, религиозного туризма.