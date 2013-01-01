На Орловщине решают жилищные проблемы жителей за счет развития малоэтажного строительства
24 января в ходе рабочей поездки в Троснянский район Андрей Клычков побывал в гостях у молодой семьи Артюховых, построивших дом в поселке малоэтажной застройки за счет бюджетной субсидии, выделенной по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области».
В 2017 году в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» в Троснянском районе введено в эксплуатацию 709,9 кв. метров жилья для 6 семей, в том числе 120,7 кв. метров жилья для молодой семьи.
Малоэтажное жилищное строительство в районе ведется в рамках областной программы «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Орловской области».
В настоящее время на площадке малоэтажной застройки в с. Тросна построено 48 домов, всего планируется 67 домов. Кроме того, в Тросне готовится еще одна площадка малоэтажной застройки на 40 домов.
В целом в Орловской области в 2017 году улучшили свои жилищные условия 16 семей в рамках реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области». На данные цели было выделено более 21 млн рублей, в том числе 14,2 млн рублей - для поддержки 11 молодых семей и молодых специалистов.
|24 Янв:
|24 Янв:
|24 Янв:
|24 Янв:
|24 Янв:
|24 Янв:
|24 Янв:
|24 Янв:
|24 Янв: