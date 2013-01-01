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ИЗМИР

На Орловщине решают жилищные проблемы жителей за счет развития малоэтажного строительства

Янв 24
Орловская область Центральный федеральный округ
На Орловщине решают жилищные проблемы жителей за счет развития малоэтажного строительства

24 января в ходе рабочей поездки в Троснянский район Андрей Клычков побывал в гостях у молодой семьи Артюховых, построивших дом в поселке малоэтажной застройки за счет бюджетной субсидии, выделенной по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области».
Врио Губернатора области отметил, что в Троснянском районе выполняются все социальные обязательства и целевые показатели майских Указов Президента. В частности, продолжается строительство жилья для молодых семей и детей-сирот на площадке малоэтажной застройки. «Это один из наиболее удачных примеров в Орловской области», - подчеркнул Андрей Клычков.

В 2017 году в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» в Троснянском районе введено в эксплуатацию 709,9 кв. метров жилья для 6 семей, в том числе 120,7 кв. метров жилья для молодой семьи.

Малоэтажное жилищное строительство в районе ведется в рамках областной программы «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Орловской области».

В настоящее время на площадке малоэтажной застройки в с. Тросна построено 48 домов, всего планируется 67 домов. Кроме того, в Тросне готовится еще одна площадка малоэтажной застройки на 40 домов.

В целом в Орловской области в 2017 году улучшили свои жилищные условия 16 семей в рамках реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области». На данные цели было выделено более 21 млн рублей, в том числе 14,2 млн рублей - для поддержки 11 молодых семей и молодых специалистов.



 
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