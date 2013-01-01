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ИЗМИР

На Орловщине появилась новая спортивная площадка

Янв 24
Орловская область Центральный федеральный округ
На Орловщине появилась новая спортивная площадка
Открытие новой многофункциональной универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием состоялось 24 января в деревне Нижнее Муханово.

Почетными гостями мероприятия стали врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального Правительства, глава Троснянского района Александр Насонов.

Глава региона поздравил юных троснянцев с открытием новой многофункциональной спортивной площадки и пожелал им спортивных успехов. «Убежден, что чемпионы воспитываются именно на таких школьных спортивных площадках», - подчеркнул Андрей Клычков.

Спортивный объект был построен по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Площадка стала уже четвертой в районе.

Площадь нового спортивного объекта - 989 квадратных метров.

В рамках программы на строительство площадки было выделено около 3 млн рублей, из них из областного бюджета поступило порядка 2 млн рублей, остальные средства - из федерального и районного бюджетов.

В 2018 году планируется строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Муравль Троснянского района.

СПРАВОЧНО:

В Троснянском районе функционирует 37 спортивных сооружений, в том числе стадион, хоккейный корт, 21 плоскостное сооружение, 10 спортивных залов, 4 многофункциональные спортивные площадки. Хорошая база позволила району стать территорией проведения не только районных, но и областных спортивных соревнований.



 
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