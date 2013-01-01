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На оживленной трассе под Тамбовом построят путепровод через железную дорогу

Июн 25
Тамбовская область Центральный федеральный округ
На оживленной трассе под Тамбовом построят путепровод через железную дорогу
В народе этот участок федеральной трассы называют дорогой на Рассказово. Железнодорожный переезд в нескольких километрах от этого города уже давно стал проблемной точкой. Здесь часто проходят поезда, из-за чего образуются большие пробки, в которых автомобилисты тратят много времени. Строительство путепровода позволит решить проблему.

- Интенсивность движения за последние несколько лет очень сильно выросла. Мы понимаем что много людей из Рассказово ежедневно едут в Тамбов. Утром и вечером там заторы. Это для комфорта и безопасности людей, которые пользуются этой дорогой. Мы сегодня совместно проводим совещание чтобы синхронизировать все процессы, максимально четко отработать их и ускорить сроки реализации проекта. Этот проект очень важен для региона, - подчеркнул Арсен Габуев.

В обсуждении участвовали не только дорожники, но и представители Рассказовского и Тамбовского районов. Стороны солись во мнении, что проект путепровода необходимо разработать не только для удобства водителей, но и людей, которые проживают.

- Это 19-й километр трассы Тамбов – Пенза. Мы хотим сделать переезд удобным и с элементами развязки, чтобы транспортные средства могли разворачиваться и люди чувствовали себя комфортно. Реализация проекта рассчитана на три года. Мы планируем сделать это быстрее, - поделился начальник управления автомобильной магистрали Москва-Волгоград Юрий Сорокин

В настоящее время проект находится в стадии разработки, поэтому участники совещания не называют ни точные сроки его реализации, ни стоимость работ, финансирование которых предполагается из федерального бюджета.

Проектировщики озвучили только свои предложения, в соответствии с которыми путепровод будет четырехполосным – по две полосы в каждую сторону. Поблизости планируется оборудовать стоянку и зону отдыха для водителей, а также остановки рейсового автобуса. Разработчики обращают особое внимание и на безопасность пешеходов, для которых предусмотрены специальные дорожки. А чтобы местные жители без проблем могли выехать на трассу, планируется строительство съездов на поперечные улицы.



 
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