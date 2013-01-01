На Нововоронежской АЭС завершили работы по созданию схемы выдачи мощности новых энергоблоков



В Воронежской области «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по созданию схемы выдачи мощности шестого и седьмого энергоблоков Нововоронежской АЭС. Капиталовложения составили 19 млрд рублей.

В рамках проекта построено три воздушные линии общей протяженностью 449 км, реконструированы пять действующих линий электропередачи с перезаводом на Нововоронежскую АЭС. На всех объектах установлено самое современное силовое оборудование, многогранные опоры повышенной стойкости к динамическим нагрузкам и коррозионному воздействию на линии электропередач.

Расширены и модернизированы подстанции «Старый Оскол» и «Елецкая» в Белгородской и Липецкой областях, построена подстанция «Бутурлиновка» в Воронежской области мощностью 125 МВА, где впервые включён в работу новейший отечественный автотрансформатор. Это энергообъект нового поколения, оснащенный автотрансформатором российского производства, высоконадежным коммутационным оборудованием, микропроцессорными терминалами релейной защиты, автоматизированной системой управления (АСУ ТП) и цифровой связью. Все основное оборудование поставлено под напряжение. В настоящее время завершаются работы по благоустройству.

Воронежская область, Центральный федеральный округ