На нефтепроводе «Восточная Сибирь — Тихий океан» заменили импортные трансформаторы на российские
Сен 17
Полный комплекс работ по замене импортного энергетического оборудования был проведен на нефтеперекачивающих станциях первой очереди магистрали в Якутии и Амурской области.
Новое оборудование разработано российскими конструкторами в рамках НИОКР по программе импортозамещения ПАО «Транснефть». По результатам производственного тестирования на нескольких объектах магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан был выбран образец, показавший наибольшую эффективность работы.
В трансформаторах российского производства используется воздушный тип системы охлаждения вместо жидкостного, что обеспечивает повышенный уровень устойчивости. Кроме того, техническое обслуживание отечественных образцов более выгодно, так как комплектующие и программное обеспечение производятся в России.
ООО «Транснефть-Восток» на сегодняшний день установлено 13 новых трансформаторов, которые входят в комплекс оборудования, обеспечивающего управление частотой вращения магистрального насоса для перекачки нефти.
Республика Саха(Якутия), Сибирский федеральный округ
17 Сен 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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