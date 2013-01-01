На Михайловском ГОКе внедряют новую технологию обогащения железорудного концентрата



Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из российских производителей высококачественной стали, начала внедрение технологии тонкого грохочения на Михайловском ГОКе.Грохоче́ние - это процесс разделения различных по размерам кусков материала на классы крупности.

Использование новых грохотов Derrick на обогатительной фабрике МГОКа позволит улучшить качественные показатели товарного концентрата - повысить содержание железа c 65% до 67% при снижении содержания диоксида кремния. Объем инвестиций по проекту до 2022 года оценивается в 10,6 млрд рублей.

Внедрение технологии тонкого грохочения проводится в рамках комплексной программы развития МГОКа, направленной на повышение эффективности обогатительного передела, улучшение качества железорудной продукции и увеличение объемов производства.